Furto con scasso e occupazione abusiva sono le accuse mosse nei confronti di tre cittadini magrebini, denunciati dalla Polizia di Stato a seguito di un intervento in un appartamento di Rieti nei giorni scorsi. L’episodio si è verificato in via dei Pozzi, dove gli agenti sono stati chiamati a intervenire dopo la segnalazione di un’intrusione in un’abitazione lasciata incustodita dopo la morte della proprietaria. Gli indagati sono stati identificati grazie a una rapida attività investigativa e dovranno rispondere dei reati contestati davanti all’Autorità Giudiziaria.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nell’ambito di un più ampio piano di controllo del territorio, mirato a prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. L’intervento degli agenti della Squadra Volante si è reso necessario a seguito di una segnalazione giunta dai familiari della defunta proprietaria dell’appartamento, che avevano notato movimenti sospetti all’interno dell’edificio.

L’intervento della Polizia e la scoperta dell’occupazione

Gli agenti sono giunti in via dei Pozzi, a Rieti, dove hanno riscontrato la presenza di cinque cittadini di origine magrebina all’interno dell’abitazione. Questi ultimi si erano introdotti nell’appartamento forzando i lucchetti della porta d’ingresso, approfittando dell’assenza dei proprietari. Alla vista dei parenti della donna e successivamente delle forze dell’ordine, gli occupanti hanno tentato la fuga, abbandonando l’immobile in tutta fretta.

L’identificazione dei responsabili

Nonostante il tentativo di dileguarsi, le indagini svolte nell’immediatezza hanno permesso agli agenti di identificare tre dei cinque soggetti coinvolti nell’episodio. Uno di loro, rimasto ferito durante la fuga lungo le scale dell’edificio, è stato rintracciato poco dopo mentre si faceva medicare presso il Pronto Soccorso cittadino. Il secondo uomo è stato identificato grazie ai documenti personali ritrovati all’interno dell’abitazione, mentre il terzo è stato riconosciuto attraverso l’analisi dei filmati registrati da uno dei figli della proprietaria con il proprio smartphone.

Le accuse e le conseguenze legali

Al termine delle indagini, i tre cittadini magrebini sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. Dovranno rispondere dei reati di invasione di terreni o edifici e danneggiamento, in attesa che l’Autorità Giudiziaria valuti la loro posizione. L’eventuale responsabilità penale sarà accertata dal Giudice nell’ambito del procedimento penale instaurato nei loro confronti.

L’episodio di via dei Pozzi si inserisce in un contesto più ampio di occupazioni abusive che interessa anche la città di Rieti. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio per prevenire e contrastare questo tipo di reati, che spesso coinvolgono immobili lasciati incustoditi o abbandonati. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio immobiliare.

IPA