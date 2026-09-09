Rieti, violenza sessuale su una 17enne e inseguimento: arrestato 48enne

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È stato eseguito un arresto per violenza sessuale aggravata a Rieti, dove due ragazze di 17 anni sono state molestate da un cittadino somalo nei pressi della stazione degli autobus. L’uomo, identificato come un 48enne senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato fermato dagli agenti mentre tentava ancora di avvicinare le giovani vittime. L’episodio è avvenuto il 9 settembre 2026 e ha portato all’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

I fatti: molestie e tentata sottrazione di bagagli

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione di emergenza giunta al NUE 112, che ha permesso agli agenti della Squadra Volante di intervenire tempestivamente presso il capolinea degli autobus di Piazza Berlinguer a Rieti.

Le due ragazze di 17 anni, giunte a Rieti con un autobus di linea e dirette in provincia per una breve vacanza, sono state avvicinate da un cittadino somalo con atteggiamenti molesti subito dopo essere scese dal mezzo. L’uomo ha approfittato della situazione per costringere una delle giovani a subire atti sessuali, consistenti in palpeggiamenti e comportamenti osceni. La vittima è riuscita a sottrarsi grazie anche all’intervento dell’amica.

Nonostante i ripetuti inviti a fermarsi, rivolti sia dalle ragazze che dai passanti, l’uomo ha continuato a inseguirle fino all’interno della sala d’attesa della stazione, tentando persino di appropriarsi delle loro valigie. La situazione è degenerata fino all’arrivo degli agenti, che hanno bloccato l’aggressore mentre cercava ancora di avvicinarsi alle minorenni.

L’arresto e l’identificazione

Il cittadino somalo, privo di documenti e inizialmente restio a fornire le proprie generalità, è stato identificato come un 48enne con numerosi precedenti penali. L’uomo risultava in Italia senza fissa dimora e titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, rilasciato dalla Questura di Ravenna, ma scaduto da tre mesi. Dopo il fermo, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale.

Le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il cittadino somalo. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà accertare l’eventuale responsabilità penale nell’ambito del procedimento instaurato nei suoi confronti.

Il contesto: sicurezza e prevenzione

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali, soprattutto per la vulnerabilità delle vittime, entrambe minorenni e appena arrivate in città per una vacanza. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato conseguenze ancora più gravi e ha permesso di assicurare alla giustizia il presunto responsabile.

IPA