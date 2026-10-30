Rifilano una banconota falsa a un commerciante di Fiuggi e ottengono 40 euro di resto, denunciati
Due cittadini romeni sono stati denunciati a Fiuggi dopo aver pagato un acquisto con una banconota falsa e ottenuto 40 euro di resto.
Truffa e spendita di monete falsificate: due cittadini romeni sono stati denunciati a Fiuggi. I due, residenti a Roma, avrebbero pagato un acquisto con una banconota contraffatta, ottenendo dal commerciante 40 euro di resto. L’episodio si è verificato in un negozio della nota località termale
Pagano con una banconota falsa a Fiuggi: denunciati
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti sono avvenuti nella giornata di ieri in un esercizio commerciale di Fiuggi. I due sono entrati nel negozio per fare un acquisto e, al momento di pagare, hanno consegnato al titolare una banconota falsa. Il commerciante, tratto in inganno, ha dato loro il resto in contanti.
L’intervento della polizia
Dopo che i due si sono allontanati, il titolare si è accorto che la valuta era contraffatta e ha dato l’allarme. Il tempestivo intervento degli agenti e le indagini avviate subito dopo hanno consentito di intercettare e identificare i presunti autori della truffa.
Conclusi gli accertamenti, la banconota è stata sequestrata. Nei confronti dei due è scattata la denuncia in stato di libertà per truffa e introduzione nello Stato e spendita di monete falsificate. Gli atti sono stati trasmessi alla competente Autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.