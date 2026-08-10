Rifiuta di allacciare la cintura prima del decollo dell'aereo, volo Victoria-Toronto cancellato per un bambino

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un volo è stato cancellato perché un bambino non si è allacciato la cintura di sicurezza. È successo in Canada, a Toronto. La compagnia ha spiegato che per motivi di sicurezza il volo non poteva essere rimandato di poche ore, ma è stato cancellato e riprogrammato per il giorno seguente. A scatenare il caos tra i passeggeri, un bambino spaventato per il volo che né i genitori né gli assistenti di volo sono riusciti a calmare per far decollare l’aereo.

Volo cancellato per un bambino

Quando si programma una vacanza si deve pensare a tutto, ma ci sono degli eventi difficili da immaginare. È quello che è accaduto ai passeggeri dell’aereo della compagnia Porter Airlines.

Il volo di giovedì 6 luglio, in partenza dall’aeroporto internazionale di Victoria nella Columbia Britannica, è stato cancellato. Nessun guasto o allerta particolare, ma solo la paura di un bambino.

Questo infatti non ha voluto eseguire le richieste dei genitori e degli assistenti di volo, restando immobile sul sedile e non facendosi allacciare la cintura di sicurezza.

Volo riprogrammato

Nulla da fare per i passeggeri a bordo del volo PD444, che hanno sperato in un ritardo una volta che il bambino insieme ai genitori è stato accompagnato fuori dall’aeromobile.

Purtroppo la compagnia ha dovuto annunciare la cancellazione del volo e la riprogrammazione per il giorno seguente, nel tardo pomeriggio.

I motivi sarebbero “di sicurezza”. Una partenza troppo in ritardo infatti avrebbe fatto coincidere il volo con altri già programmati e non c’erano altre finestre per la partenza. “Ci scusiamo per il disagio arrecato agli altri passeggeri, che sono riusciti a imbarcarsi su un volo il giorno successivo”, ha dichiarato la compagnia.

La testimonianza dei presenti

In molti sono rimasti arrabbiati e sconcertati dalla notizia, mentre altri hanno compreso che si trattasse non di un capriccio del bambino, ma di reale spavento.

Lo racconta una passeggera, che spiega: “Il bambino non era viziato o ingestibile, ma veramente spaventato“. Infatti, nonostante i diversi tentativi degli adulti a bordo, non soltanto familiari o addetti alla cabina, nessuno è riuscito a far calmare il bambino.