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Eseguito un arresto per lesioni personali ai danni di operatori sanitari per un episodio avvenuto nella notte all’Ospedale Valduce di Como: un giovane marocchino di 24 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver aggredito medici e infermieri durante le cure. L’intervento è stato reso necessario dall’attivazione dell’allarme anti violenza ai sanitari.

L’aggressione in ospedale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 3.40 di questa notte, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è stata inviata presso l’Ospedale Valduce. L’allarme è scattato a causa della presenza di un soggetto in evidente stato di ebbrezza che stava mettendo in pericolo il personale sanitario.

Secondo quanto riferito dagli agenti intervenuti, il giovane marocchino, trasportato in ospedale in autolettiga, ha iniziato a mostrare segni di agitazione durante le cure mediche. In breve tempo, la situazione è degenerata: il paziente ha colpito medici e infermieri con calci e pugni, causando lesioni ad alcuni di loro e seminando il panico anche tra gli altri pazienti presenti in reparto.

L’intervento della Polizia

L’arrivo tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare l’uomo, non senza difficoltà. Alla vista delle forze dell’ordine, infatti, il 24enne ha tentato di opporsi anche a loro, cercando di colpirli con calci e pugni. Solo dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e a riportare la calma all’interno del pronto soccorso.

Una volta condotto in Questura, sono emersi a carico del giovane precedenti per furto. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto per lesioni e alla denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, in quanto l’aggressione ha causato un momentaneo blocco delle attività sanitarie.

Il procedimento giudiziario

Il Pubblico Ministero di turno, informato immediatamente dell’accaduto, ha disposto il rito per direttissima, fissato per questa mattina alle 13.00. Il giovane dovrà quindi rispondere delle accuse davanti al giudice già nelle prossime ore.

L’episodio avvenuto all’Ospedale Valduce riporta l’attenzione sul tema della sicurezza del personale sanitario, spesso esposto a situazioni di rischio durante il proprio lavoro. L’attivazione dell’allarme anti violenza ai sanitari, introdotto per tutelare medici e infermieri, si è rivelata fondamentale per permettere un intervento rapido delle forze dell’ordine e scongiurare conseguenze più gravi.

ANSA