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Cinque persone sono state denunciate e sono scattati i sequestri di un veicolo e di un’area adibita a deposito incontrollato di materiale a seguito di due distinti interventi dei Carabinieri, effettuati nella mattinata a Casapulla e Grazzanise (Caserta), nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti ambientali. Le operazioni sono state condotte dalle Stazioni di San Prisco e Grazzanise e hanno portato alla luce gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti.

Controlli e sequestri a Casapulla: deferiti due uomini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il primo intervento si è svolto a Casapulla, in piazza Falcone e Borsellino. Qui, i militari della Stazione di San Prisco hanno fermato un furgone Piaggio Poker con a bordo due uomini, rispettivamente un 20enne titolare di un’impresa individuale attiva nel commercio all’ingrosso di rottami metallici e un 38enne. Entrambi risultano residenti a San Marcellino.

Durante il controllo del mezzo, i Carabinieri hanno scoperto nel cassone diversi rifiuti appartenenti alla categoria dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), tra cui una lavatrice, una caldaia, un computer, un forno a microonde e altri rottami metallici. Gli accertamenti hanno evidenziato che il trasporto di tale materiale avveniva senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge.

Per questa ragione, i due uomini sono stati deferiti in stato di libertà con l’ipotesi di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Il furgone e i rifiuti trasportati sono stati posti sotto sequestro e affidati a una depositeria giudiziaria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Denuncia per tre persone e sequestro di un’area a Grazzanise

Il secondo episodio si è verificato a Grazzanise, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato tre persone, rispettivamente di 46, 88 e 83 anni, residenti a Grazzanise, San Cipriano d’Aversa e Caserta. I tre sono stati identificati come comproprietari di un fondo rustico di circa 1.915 metri quadrati, situato in una frazione del comune.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno riscontrato la presenza sul terreno di un ingente quantitativo di rifiuti, stimato in circa 150 metri cubi. Tra questi figuravano materiali inerti provenienti da demolizioni, lastre e manufatti contenenti amianto, noto anche come “Eternit”. I rifiuti erano depositati direttamente sul terreno, privo di impermeabilizzazione, in parte interrati ed esposti agli agenti atmosferici.

Alla luce di quanto rilevato, l’intera area e i rifiuti presenti sono stati sottoposti a sequestro e affidati in custodia giudiziaria a uno degli indagati. Le posizioni delle persone denunciate sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà accertare eventuali responsabilità nelle successive fasi del procedimento.

Il contesto: attività di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, questi interventi rientrano nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali svolte dall’Arma. L’obiettivo è quello di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, contrastando pratiche illegali come la gestione non autorizzata di rifiuti e il deposito incontrollato di materiali pericolosi.

Le indagini proseguiranno per chiarire la posizione degli indagati e per verificare eventuali ulteriori responsabilità. Nel frattempo, i sequestri operati rappresentano un segnale concreto dell’attenzione delle forze dell’ordine verso il rispetto delle normative ambientali.

Le città coinvolte e i prossimi sviluppi

Le operazioni hanno interessato i territori di Casapulla, Grazzanise, San Marcellino, San Cipriano d’Aversa e Caserta. L’ultima città citata, Caserta, è stata coinvolta in quanto luogo di residenza di uno degli indagati. Le indagini e i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ottica di rafforzare la prevenzione e il contrasto agli illeciti ambientali nella zona.

IPA