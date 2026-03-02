Rifiuti non pericolosi smaltiti senza autorizzazione a Frignano vicino Casera, denunciati quattro imprenditori
Quattro imprenditori denunciati e 1.000 mq sequestrati a Frignano per gestione illecita di rifiuti speciali nella Terra dei Fuochi.
Quattro persone denunciate e 1.000 metri quadrati di terreno sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Frignano (Caserta), dove sono stati scoperti rifiuti speciali non pericolosi abbandonati senza autorizzazione. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.
Controlli straordinari nella Terra dei Fuochi
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l’operazione si è svolta a Frignano (Caserta), dove i militari della locale Stazione hanno intensificato i controlli per contrastare i reati ambientali che affliggono da anni la zona nota come “Terra dei Fuochi“.
Durante una delle verifiche i Carabinieri hanno ispezionato un appezzamento di terreno appartenente a un imprenditore 70enne del posto.
Rinvenimento di rifiuti speciali e denunce
Nel corso dell’ispezione i militari hanno rinvenuto una notevole quantità di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti principalmente da materiale edile e calcinacci. Questi materiali erano stati depositati sul terreno in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Oltre al proprietario del fondo sono stati denunciati anche tre imprenditori, amministratori e soci della società incaricata dello smaltimento dei rifiuti. Tutti sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, della gestione illecita dei materiali rinvenuti.
Sequestro dell’area e segnalazione alle autorità
L’area interessata, che si estende per circa 1.000 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri. Le autorità giudiziarie e amministrative competenti sono state informate dell’intervento e dovranno ora valutare le ulteriori determinazioni del caso.
L’azione dei militari si inserisce in un più ampio quadro di iniziative volte a contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti, particolarmente diffuso nella regione.
