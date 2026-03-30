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È di due responsabili denunciati e 130.808 kg di rifiuti tessili sequestrati il bilancio di un’operazione condotta nel porto di Napoli contro il traffico illecito di rifiuti. I materiali, destinati in Nigeria, sono stati individuati grazie a un’attività di controllo congiunta tra l’Ufficio ADM e la Guardia di Finanza. Secondo quanto si legge sul sito della Guardia di Finanza, i rifiuti erano stati dichiarati come oggettistica da rigattiere, ma le verifiche hanno svelato una realtà ben diversa.

Le indagini e il sequestro nel porto partenopeo

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione si è svolta all’interno del porto di Napoli, dove i funzionari dell’Ufficio ADM e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno individuato diversi containers pronti per essere spediti in Nigeria. All’interno, sono stati trovati numerosi sacchi contenenti indumenti, scarpe e borse usate, provenienti dalla raccolta nei centri urbani. Questi materiali, non essendo stati sottoposti ai necessari processi di selezione e igienizzazione, sono stati classificati come rifiuti tessili speciali non pericolosi.

Le irregolarità nella documentazione

L’analisi della documentazione accompagnatoria ha permesso di accertare che i containers avrebbero dovuto contenere oggettistica da rigattiere. Tuttavia, il contenuto reale era ben diverso. Inoltre, è emerso che le due società responsabili della spedizione non disponevano delle autorizzazioni necessarie per il trattamento e la gestione dei rifiuti. Questa mancanza ha aggravato la posizione dei rappresentanti legali delle aziende coinvolte.

I responsabili e le accuse

Al termine dei controlli, i rappresentanti legali delle due società, un 47enne originario del napoletano e una 59enne originaria dell’Ucraina, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Le accuse mosse nei loro confronti sono di traffico illecito di rifiuti e falso ideologico. Le indagini hanno evidenziato come la spedizione dei rifiuti fosse stata organizzata senza rispettare le normative vigenti, sia per quanto riguarda la natura dei materiali che per la loro gestione e trattamento.

La collaborazione tra ADM e Guardia di Finanza

L’operazione ha messo in luce la stretta collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, che hanno lavorato in sinergia per contrastare i traffici illeciti e tutelare l’ambiente. Il sequestro dei containers rappresenta un importante risultato nella lotta contro il traffico illecito di rifiuti e conferma l’efficacia delle attività di analisi dei rischi locali svolte dalle autorità competenti.

IPA