Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto e quattro persone denunciate: è il bilancio dei controlli in un’area sequestrata per gestione illecita di rifiuti, dove sono stati trovati anche ingenti quantitativi di sigarette di contrabbando. I provvedimenti sono scattati durante un servizio della campagna “Terra dei Fuochi” a Napoli, in via Cupa di Miano.

Napoli: il sopralluogo nell’area sequestrata

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola, appartenente al Gruppo Forestale di Napoli, hanno operato insieme al personale dell’Esercito, impegnato nell’operazione “Strade Sicure – Terra dei Fuochi”. L’attività, programmata per prevenire e contrastare gli illeciti ambientali, ha portato a intervenire nei confronti di cinque persone, alcune già identificate e altre ancora in corso di identificazione: per una persona è stato disposto l’arresto, mentre quattro persone sono state denunciate.

Rifiuti tessili e sigarette illegali

Il sopralluogo è stato effettuato in un sito già sequestrato lo scorso giugno per la gestione illecita di rifiuti. Nella parte restante dell’area sono stati scoperti nuovi depositi di materiale tessile, per un volume stimato di circa 3mila metri cubi. A titolo di confronto, un semirimorchio standard contiene circa 90 m³: per trasportare i rifiuti sarebbero necessari circa 33 autoarticolati a pieno carico. L’intera superficie è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Durante i controlli, all’interno di un container è stato trovato un primo carico di circa 100 balle, ciascuna con 50 stecche di sigarette di contrabbando. Altri tabacchi lavorati esteri sono stati rinvenuti in due tir, con 400 balle da 50 stecche ciascuna, e in un locale dell’immobile presente nell’area. Ulteriore merce illegale, descritta come numerose casse di sigarette, si trovava in un secondo container all’ingresso del sito.

Sequestrate circa dieci tonnellate

Il censimento dei tabacchi è proseguito per diverse ore e ha quantificato il carico complessivo in circa 10 tonnellate. Le cinque persone sono state sorprese all’interno del sito e dovranno rispondere di gestione illecita di rifiuti e contrabbando di tabacchi.