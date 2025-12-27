Riforma Corte dei Conti, sì definitivo in Senato: cosa cambia e perché le toghe attaccano il Governo Meloni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La riforma della Corte dei Conti è legge dello Stato, dopo il sì definitivo in Senato al disegno di legge Foti con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti. I principali temi riguardano il limite alla responsabilità erariale, l’introduzione di nuove modalità di controllo e una riorganizzazione interna dell’ente. La riforma ha suscitato le reazioni dei magistrati contabili e delle opposizioni: il Governo viene accusato di avere depotenziato la Corte dei Conti per concedere maggiore margine di libertà alla politica.

Cosa cambia con la riforma della Corte dei Conti

Fra le modifiche introdotte vi è il tetto massimo alla responsabilità erariale dei funzionari pubblici. Si prevede che la Corte dei Conti possa imporre una sanzione non superiore al 30% del danno accertato, con un massimo di due annualità di stipendio.

Questo tetto si applica a tutti i casi in cui la responsabilità del funzionario pubblico non sia legata a dolo, ma solo a colpa grave. La colpa grave, come definita dalla legge, implica la violazione manifesta delle norme di diritto o il travisamento del fatto, ma non si estende alla semplice negligenza.

Il testo a prima firma di Tommaso Foti, che all’epoca della presentazione alla Camera era capogruppo FdI, ha reso strutturale lo scudo erariale, una misura introdotta durante la pandemia che limita la responsabilità degli amministratori pubblici a casi di dolo o colpa grave. Fino ad ora questa misura era valida solo fino al 31 dicembre 2025, ma con la riforma è stata estesa senza limite.

Il silenzio assenso e la possibilità di consultazione preventiva

Un altro punto fondamentale della riforma della Corte dei Conti riguarda l’introduzione di un sistema di silenzio assenso nei controlli preventivi da parte della magistratura contabile.

Secondo la nuova legge, i funzionari pubblici avranno tre opzioni: chiedere un parere alla Corte, sottoporre l’atto al controllo preventivo, oppure adottare direttamente l’atto.

Se la Corte non risponde entro 30 giorni, l’atto sarà considerato legittimo, senza che il funzionario possa essere ritenuto responsabile in caso di eventuali irregolarità. Questa disposizione, si contesta, potrebbe portare a un aumento significativo del numero di pratiche che i magistrati contabili dovranno gestire.

E gli amministratori locali potranno avvalersi di un controllo preventivo per tutti gli appalti superiori alla soglia europea, compresi quelli relativi al Pnrr: la riforma consente anche ai funzionari di chiedere un parere consultivo sulla legittimità di specifiche questioni giuridiche legate alla gestione delle risorse pubbliche.

Riorganizzazione della Corte dei Conti

Il ddl prevede anche una profonda riorganizzazione della Corte dei Conti, delegando il Governo a varare decreti legislativi per riordinare le funzioni interne dell’ente.

Si prevede in particolare l’accorpamento delle sezioni centrali regionali e la fusione dei compiti di controllo giurisdizionale e consultivo. Secondo il Governo questa modifica dovrebbe aumentare l’efficienza, mentre i critici temono che una riorganizzazione troppo rapida possa compromettere l’indipendenza della Corte e la sua capacità di svolgere i suoi compiti di vigilanza sui bilanci pubblici.

Le reazioni

Il Governo, per sua stessa ammissione, ha sottolineato l’importanza della riforma al fine di tutelare gli amministratori pubblici, riducendo la cosiddetta “paura della firma” e aumentando la certezza giuridica.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha assicurato che la riforma della Corte dei Conti non è una “vendetta” per lo stop al progetto del Ponte sullo Stretto.

Il Partito Democratico ha denunciato una misura frettolosa che rischia di deresponsabilizzare gli amministratori pubblici e di ridurre la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd, ha parlato di “salvacondotti preventivi” per i politici e amministratori locali, che, grazie alla possibilità di richiedere un parere preventivo, potrebbero aggirare le responsabilità in caso di malversazione.

L’Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha definito la riforma una “pagina buia” per i cittadini italiani:

Oggi si scrive una pagina buia per tutti i cittadini: il Senato della Repubblica ha approvato la riforma della Corte dei conti, magistratura chiamata dalla Costituzione a garantire che le risorse pubbliche siano destinate ai servizi alla collettività e non siano sprecate, per imperizia o corruzione. Si tratta di una scelta che segna un passo indietro nella tutela dei bilanci pubblici e inaugura una fase in cui il principio di responsabilità nella gestione del denaro dei cittadini risulta sensibilmente indebolito.