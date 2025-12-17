Riforma del condominio, per i morosi pagheranno tutti e i fornitori potranno rivalersi pure su chi è in regola

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Fratelli d’Italia ha presentato un disegno di legge per riformare i condomini e la figura dell’amministratore. Tra le novità più importanti figurano l’abolizione dei pagamenti in contanti per le spese, la possibilità per i fornitori di rifarsi sui condòmini in regola in caso di morosità e il requisito della laurea per gli amministratori.

Riforma del condominio, cosa cambia per i condòmini

Secondo il testo del ddl presentato da Fratelli d’Italia in Parlamento, verrà abolita la possibilità di pagare le spese condominiali in contanti e tutti i pagamenti relativi al condominio dovranno avvenire con metodi tracciabili.

L’altra importante novità riguarda i condòmini morosi, che non pagano le spese. In passato infatti i fornitori potevano rifarsi dei mancati pagamenti soltanto con i morosi stessi.

ANSA Elisabetta Gardini, prima firmataria del disegno di legge

Dopo la riforma, potranno invece richiedere il pagamento direttamente al conto corrente condominiale e, nel caso questo non sia in grado di far fronte al pagamento, potranno rivalersi sui condòmini in regola.

Le nuove regole per gli amministratori

Per gli amministratori di condominio, invece, dopo la riforma sarà richiesta la laurea triennale in materie scientifiche, giuridiche, economiche o tecnologiche per poter esercitare.

Verrà fatta un’eccezione per chi è iscritto a un albo, un ordine o a un collegio di area economica, giuridica o tecnica. Possono quindi salvarsi periti, ragionieri e geometri ma non chi ha il diploma di liceo.

L’incarico dell’amministratore sarà però rinnovato automaticamente, a meno che l’assemblea non si opponga. Per i condomini con più di 20 inquilini inoltre sarà obbligatorio nominare un revisore del rendiconto.

I lavori nelle parti comuni

L’ultima novità riguarda lo stato delle parti comuni. Una società esterna dovrà attestare la sicurezza di scale, ascensori e altre zone, e nel caso indicare i lavori da eseguire per mantenerle a norma.

In caso l’assemblea rimanga inerte, l’amministratore avrà il potere di avviare i lavori da solo. Il condominio dovrà però stanziare i fondi per il completamento delle opere fin dall’inizio.

Il disegno di legge dovrà essere discusso in Aula e in commissione e ci vorrà quindi molto tempo prima che possa essere approvato. Fratelli d’Italia ha anche aperto consultazioni con le associazioni del settore.