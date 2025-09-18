Riforma della giustizia approvata alla Camera e scoppia la bagarre per la separazione delle carriere, il video

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Caos e spintoni alla Camera dopo il terzo sì alla separazione delle carriere. Il via libera alla riforma della giustizia, attesa adesso all’ultimo passaggio al Senato prima del voto del referendum popolare, ha fatto alzare la tensione in Aula, sfociata in una bagarre all’esultanza della maggioranza. I festeggiamenti anche dai banchi dei ministri hanno provocato l’indignazione del Pd, con i deputati di maggioranza e opposizione venuti a contatto tra urla e strattoni.

Gli applausi per la riforma della giustizia

A scatenare le proteste dell’opposizione, il tripudio della maggioranza, in particolare per la partecipazione del ministro e vicepremier Antonio Tajani, che avrebbe applaudito ai cori dedicati a Silvio Berlusconi dagli scranni della destra, tanto da spingere il presidente di turno della Camera, Sergio Costa a riprenderlo: “No ministro, no la prego”. Un atteggiamento condannato dal Pd, tramite la capogruppo Chiara Braga:

“Il Governo dovrebbe alzarsi in quest’Aula per rispondere a quello che le opposizioni hanno chiesto da giorni, di fronte alla tragedia immane, alla catastrofe, all’enormità di quello che sta accadendo a Gaza, anziché fare questa scena patetica, di cui anche il ministro degli Esteri si è reso protagonista”.

La bagarre alla Camera dei deputati dopo il sì alla riforma della Giustizia

La bagarre alla Camera

Parole che hanno fatto scoccare la scintilla: alcuni esponenti dell’opposizione che si sono avvicinati ai banchi del Governo sfiorando la rissa con deputati della maggioranza, con i commessi in mezzo per cercare di contenere il parapiglia. La seduta è stata temporaneamente sospesa per poi riprendere dopo qualche minuto.

Alle accuse, il vicepremier Antonio Tajani ha poi risposto di non aver applaudito, “ho dato solo una pacca sulla spalla a Nordio, insomma, una cosa normalissima”, spiegando che l’euforia è data dal fatto che il ddl sulla separazione delle carriere “per noi è una riforma storica, è una battaglia che Forza Italia conduce dal 1994. La riforma della giustizia per noi è la quintessenza delle riforme”.

Altri invece, ha aggiunto, “hanno minacciato: non è che mi faccio intimidire da dieci deputati dei 5 Stelle o del Pd che vengono sotto i banchi del governo”.

La reazione di Meloni al sì della separazione della carriere

Il disegno di legge costituzionale sulla Giustizia, varato da Nordio-Mantovano-Meloni, prevede la separazione delle carriere tra pm e giudici, l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare e la creazione di due Csm, i cui esponenti sarebbero scelti tramite sorteggio.

Con 243 sì e 109 no, la Camera dei deputati ha approvato il testo che entro novembre dovrà approdare per l’ultima lettura in Senato, per poi passare l’ultima parola al referendum popolare, data l’assenza della maggioranza dei due terzi. Hanno votato contro Pd, M5S e Avs, mentre astenuti Italia Via e Più Europa. Oltre al centrodestra, a favore anche Azione.

Il via libera è stato accolto con soddisfazione dalla premier Giorgia Meloni, che attraverso i suoi canali social ha commentato così:

“Con l’approvazione in terza lettura alla Camera dei Deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all’Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente. In attesa dell’ultimo ok da parte del Senato, avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica e attesa da anni”