Riforma pensioni 2026 a 64 anni, le proposte del governo Meloni per Quota 41 flessibile e Opzione Donna

La riforma pensioni 2026 sarà uno dei temi cardine della prossima legge di Bilancio del governo Meloni, dal proposito di bloccare temporaneamente l’aumento dell’età al superamento di Quota 103 e Opzione Donna. Fra le nuove proposte, formule flessibili come Quota 41 e pensione a 64 anni con requisiti economici.

Cosa aspettarsi dalla riforma pensioni 2026

L’esecutivo si prepara a intervenire sulla riforma delle pensioni con la legge di Bilancio 2026, puntando a due obiettivi principali: abbassare l’età pensionabile e aumentare l’importo degli assegni.

Il governo Meloni mira a bloccare, almeno in via temporanea, l’aumento dei requisiti legati alla speranza di vita previsto dal 2027, che farebbe salire di tre mesi l’età per la pensione di vecchiaia e quella anticipata.

L’obiettivo del Governo è congelare l’innalzamento dell’età pensionabile

Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo servono fondi ingenti: secondo le stime, dai 3 ai 3,5 miliardi ai di euro, e non è certo che la misura rientri già nella Manovra 2026.

Quota 103, Opzione Donna: cosa cambia

Tra le novità attese figura il superamento di Quota 103 e Opzione Donna, opzioni che sono state giudicate poco efficaci.

Al loro posto dovrebbero essere adottate soluzioni più flessibili come Quota 41, che prevede l’uscita dal lavoro a 62 anni con 41 di contributi e penalità ridotte, e l’estensione della pensione anticipata a 64 anni con 25 anni di contributi, oggi riservata ai soli contributivi puri.

Quest’ultima opzione resterà vincolata a un assegno minimo pari ad almeno tre volte l’Assegno sociale, con soglie più basse per le donne con figli.

I possibili aumenti degli assegni

Sul fronte economico, nel 2026 le pensioni minime vedranno un aumento straordinario dell’1,5%, inferiore al 2,2% di quest’anno.

Parallelamente, la riforma fiscale dovrebbe ridurre dal 35% al 33% l’aliquota Irpef per il secondo scaglione (28.000-50.000 euro, estendibile a 60.000), garantendo un incremento netto annuo fino a 440 euro, che potrebbe salire a 640 euro con la soglia più alta.

Cosa ne pensano gli italiani

La riforma delle pensioni è generalmente vista come necessaria ma complessa da attuare, con la maggioranza degli italiani favorevole a un intervento, purché non si innalzi l’età per ritirarsi dal mondo del lavoro.

A testimoniarlo è un sondaggio di Eurisko, secondo il quale il tema preoccupa il 57% dei cittadini. La pensione è considerata un diritto da garantire, soprattutto per chi svolge lavori usuranti: sono apprezzate misure come l’equiparazione pubblico-privato e incentivi per il posticipo del pensionamento.

Tuttavia, la maggioranza rifiuta innalzamenti drastici dell’età pensionabile, che potrebbero provocare proteste. Cresce, in parallelo, l’interesse per le pensioni integrative private, viste da molti come una scelta prudente o necessaria per il futuro.