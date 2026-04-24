Riforma Schillaci medicina generale, camici in rivolta invocano Meloni: i rischi veri per medici e pazienti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Levata di scudi dei medici di base contro la riforma Schillaci. Le sigle di categoria hanno manifestato una ferma opposizione contro la bozza di decreto formulata dal ministro della Salute, che mira a rivoluzionare la medicina generale. Un provvedimento definito “inattuabile e pericoloso” dai medici di famiglia, secondo i quali la proposta rischierebbe di privare milioni di cittadini del primo presidio sanitario sul territorio.

La riforma Schillaci

La riforma presentata alle Regioni dal ministro Orazio Schillaci ruota attorno all’apertura delle Case di Comunità, finanziate con 2 miliardi di risorse del Pnrr, che entro due mesi dovrebbero diventare il nuovo modello organizzativo dell’assistenza territoriale.

A fronte di un obiettivo di circa 1.715 strutture con almeno un servizio funzionante fissato dal Dicastero, al 31 dicembre 2025 quelle attive erano 781. Per questo il responsabile della Salute ha espresso l’urgenza di procedere all’attivazione dei maxi ambulatori attraverso un decreto legge.

ANSA

Come cambierebbe la medicina generale

Una corsa contro il tempo su cui incombe l’incognita di trovare il personale necessario a provvedere alle prestazioni, come prime visite, esami, vaccinazioni, telemedicina e assistenza ai malati cronici.

La riforma prevede di dare vita alle Case di Comunità attraverso i medici di base, per i quali è previsto il passaggio, su base volontaria, dalla convenzione con le Asl al contratto da dipendente pubblico, come per gli ospedalieri.

Si tratterebbe di un sistema misto, in cui il medico convenzionato con il Ssn non scomparirebbe, ma vedrebbe cambiare il proprio meccanismo remunerativo: non sarebbe più pagato per il numero dei assistiti presi in carico, ma sulla base di obiettivi da raggiungere nella rete territoriale, tra cui l’obbligo di lavorare una quantità definita di ore nelle Case di Comunità e di seguire un certo numero di pazienti cronici e fragili.

Le proteste dei medici

Novità di fronte alle quali i medici si sono ribellati al ministero della Salute chiedendo l’intervento di Giorgia Meloni, anche perché, denunciano, il testo è stato scritto senza alcun confronto con la categoria.

Secondo il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli “è una riforma fatta senza i medici e senza i cittadini: inefficace, inutile e dannosa” che “mette in discussione un principio fondamentale per questo tipo di assistenza: oggi il medico di famiglia è il medico del cittadino”.

Per la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg), inoltre, il provvedimento porterebbe a rendere ancora mento attrattiva la medicina generale per i giovani medici, rischiando di aumentare gli “accessi impropri al Pronto Soccorso, cronicità non gestita, peggioramento delle disuguaglianze territoriali”.