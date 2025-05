Rigonfiamento sotto la giacca, 30enne scoperto a Catania con 16 carte di credito: "Sono dei miei parenti"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino iracheno di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il possesso di numerose carte di credito intestate a diverse persone. L’episodio è avvenuto a Catania, durante un controllo di routine in Piazza Caduti del Mare, quando l’uomo è stato fermato mentre cercava di eludere un controllo.

Il controllo in Piazza Caduti del Mare

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato un’auto con due persone che, alla vista della Polizia, hanno tentato di allontanarsi. Il tentativo è stato prontamente interrotto dagli agenti, che hanno bloccato il veicolo.

La scoperta delle carte di credito

Durante il controllo, il conducente del veicolo, un 30enne di origini irachene, è apparso particolarmente nervoso. Gli agenti hanno notato uno strano rigonfiamento sotto il giubbotto dell’uomo e hanno deciso di approfondire gli accertamenti. È stato così scoperto che l’uomo nascondeva un marsupio contenente sedici carte di credito e tre carte di debito, tutte intestate a persone diverse e originarie dell’Iraq.

Le dichiarazioni dell’indagato

Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha dichiarato di aver ricevuto le carte per posta dall’Iraq, da un parente. Tuttavia, in considerazione di quanto accaduto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Le carte di credito e di debito sono state sequestrate e saranno sottoposte a ulteriori accertamenti per verificarne l’effettiva proprietà e l’eventuale falsificazione per prelevare illecitamente i contanti.

Fonte foto: IPA