Rigopiano, ex sindaco di Farindola Lacchetta assolto nella sentenza d'appello bis e condannati tre dirigenti

Dopo dieci ore di Camera di Consiglio nel Tribunale di Perugia il presidente della Corte d’Appello Paolo Micheli ha emesso la sentenza d’appello bis per la tragedia dell’hotel Rigopiano. Assolto l’ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi, mentre sono stati condannati per disastro colposo per Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, dirigenti e funzionari del servizio di Protezione civile regionale dell’Abruzzo. Alla lettura della decisione non sono mancate lacrime e proteste, soprattutto dai parenti delle vittime presenti, per l’assoluzione di Lacchetta.

Cosa ha stabilito la sentenza

La Procura aveva chiesto la condanna per 9 imputati, oltre al proscioglimento per l’ex dirigente regionale Sabatino Belmaggio.

L’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, aveva invece annunciato tramite i suoi avvocati di voler rinunciare alla prescrizione.

La sentenza ha portato all’assoluzione di Lacchetta e Belmaggio e alle prescrizione della posizione del tecnico comunale Enrico Colangeli e il non luogo a procedere per i due tecnici della provincia di Pescara Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio.

Condannati, invece, a 2 anni con rito abbreviato Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci.

La rabbia dei familiari

“Mio figlio è morto e il sindaco non paga nulla. Mio figlio lo piango io, non voi”, ha urlato in aula la mamma di Stefano Feniello, che all’epoca della tragedia aveva 28 anni.

Il messaggio dei familiari prima della sentenza

La tragedia di Rigopiano

Alle ore 16:49 di mercoledì 18 gennaio 2017 una valanga si stacca e travolge l’hotel Rigopiano di Farindola, causando 29 morti.

I sopravvissuti sono 11, ma da subito i riflettori vengono puntati sulla prevenzione e sulla gestione dei soccorsi.

Le scosse di terremoto e l’emergenza neve

Il resort è a 1200 metri sul versante pescarese del Gran Sasso, in Abruzzo, regione che in quelle ore sta fronteggiando l’emergenza neve.

Prima della valanga, 4 scosse di terremoto di magnitudo 5.1 fanno tremare il Centro Italia, alimentando la preoccupazione tra gli ospiti dell’hotel.

Nel giugno 2022, il Tribunale di Milano sentenzierà che la valanga non fu innescata dalla sequenza sismica, ma in quel momento le scosse convincono diversi clienti dell’albergo ad andarsene.

Il problema, però, è proprio la neve: ne è caduta troppa, per scendere dalla montagna si deve sgomberare la strada.

L’attesa dello spazzaneve

Così, l’amministratore dell’hotel Rigopiano invia una mail alle autorità, scrivendo – come riporta AGI – che “la situazione è davvero preoccupante“.

A quella mail si aggiungono le telefonate di Gabriele D’Angelo, cameriere della struttura tra le vittime del disastro.

La sorella di Roberto Del Rosso, proprietario dell’hotel, va addirittura nella sede della Provincia a chiedere aiuto.

Nessuno di loro, però, riesce a farsi sentire e le 40 persone presenti a Rigopiano restano bloccate dalle ore 15, quasi 2 ore prima della valanga, in attesa di uno spazzaneve che non arriverà mai.

La valanga e l’allarme

Alle ore 16:49 una valanga dal peso stimato in circa 120 mila tonnellate. Per dare un’idea della potenza, si pensi che il Titanic pesava circa 50 mila tonnellate,meno della metà.

Inoltre, la valanga viaggia tra i 50 e i 100 km orari, spazzando via tutto.

Poco meno di un’ora dopo, alle 17:40, Giampiero Parete, cuoco di Montesilvano, sopravvissuto perché in quel momento all’esterno, telefona al suo datore di lavoro, Quintino Marcella.

È proprio lui a dare l’allarme, ma non viene creduto dagli operatori nonostante i vari tentativi: nella sua prima telefonata, una funzionaria della Prefettura di Pescara lo liquida con la frase “la mamma degli imbecilli è sempre incinta”.

L’odissea dei soccorsi

Alle ore 19, oltre 2 ore dopo la valanga, Giampiero Parete riesce a trovare campo e a parlare col 118.

Dopo oltre 12 ore, e dopo aver affrontato la tormenta e scalato muri di neve, la colonna dei soccorsi arriva nella zona dell’hotel, che in realtà non si vede perché coperto da metri e metri di neve.

I primi soccorritori sono gli uomini del soccorso alpino del Cai e della Guardia di finanza, arrivati sugli sci nella notte: individuano Giampiero Parete e Fabio Salzetta, entrambi fuori dall’hotel, salvandoli dall’ipotermia.

La prima vittima

Si inizia subito a scavare senza sosta e alle 9:30 di giovedì 19 gennaio viene recuperata la prima vittima.

Per i parenti dei dispersi cominciano ore di angoscia e speranza: si scava per una settimana intera, gli ultimi due cadaveri sono estratti giovedì 26 gennaio.

Tutti i nomi delle vittime e dei sopravvissuti

Le 29 vittime, tra personale dell’albergo e ospiti della struttura:

Valentina Cicioni

Marco Tanda

Jessica Tinari

Foresta Tobia

Bianca Iudicone

Stefano Feniello

Marina Serraiocco

Domenico Di Michelangelo

Piero Di Pietro

Rosa Barbara Nobilio

Sebastiano Di Carlo

Nadia Acconciamessa

Sara Angelozzi

Claudio Baldini

Luciano Caporale

Silvana Angelucci

Marco Vagnarelli

Paola Tomassini

Linda Salzetta

Alessandro Giancaterino

Cecilia Martella

Emanuele Bonifazi

Luana Biferi

Marinella Colangeli

Alessandro Riccetti

Ilaria Di Biase

Roberto Del Rosso

Gabriele D’Angelo

Dame Faye

Gli 11 sopravvissuti invece sono:

Giampiero Parete (si trovava all’esterno al momento della valanga)

(si trovava all’esterno al momento della valanga) Fabio Salzetta (tuttofare dell’hotel, anche lui all’esterno, fratello di Linda Salzetta, morta sotto la valanga)

Poi, in 9, estratti vivi tra venerdì 20 gennaio e l’alba di sabato 21 gennaio:

Adriana Vranceanu (moglie di Giampiero Parete)

(moglie di Giampiero Parete) Gianfilippo Parete (figlio di Giampiero)

(figlio di Giampiero) Ludovica Parete (figlia di Giampiero)

(figlia di Giampiero) Edoardo Di Carlo (bambino, figlio di Sebastiano Di Carlo e Nadia Acconciamessa, entrambi morti)

(bambino, figlio di Sebastiano Di Carlo e Nadia Acconciamessa, entrambi morti) Samuel Di Michelangelo (bambino, figlio di Domenico Di Michelangelo e Marina Serraiocco, entrambi morti)

(bambino, figlio di Domenico Di Michelangelo e Marina Serraiocco, entrambi morti) Giampaolo Matrone (marito di Valentina Cicioni, morta sotto la valanga)

(marito di Valentina Cicioni, morta sotto la valanga) Vincenzo Forti (fidanzato di Giorgia Galassi, sopravvissuta)

(fidanzato di Giorgia Galassi, sopravvissuta) Giorgia Galassi (fidanzata di Vincenzo Forti, sopravvissuto)

(fidanzata di Vincenzo Forti, sopravvissuto) Francesca Bronzi (fidanzata di Stefano Feniello, morto sotto la valanga)

I processi di Rigopiano

I processi per la tragedia di Rigopiano sono stati 4.

Il processo di primo grado (2019-2023)

Il processo di primo grado inizia a Pescara martedì 16 luglio 2019, circa 2 anni e mezzo dopo il disastro.

A Pescara ci sono 30 imputati, appartenenti a varie istituzioni come Regione, Provincia, Comune di Farindola e Prefettura.

La sentenza è del 23 febbraio 2023, con 25 assoluzioni e 5 condanne:

Ilario Lacchetta, ex sindaco di Farindola: 2 anni e 8 mesi

ex sindaco di Farindola: 2 anni e 8 mesi Paolo D’Incecco, dirigente della Provincia di Pescara: 3 anni e 4 mesi

dirigente della Provincia di Pescara: 3 anni e 4 mesi Mauro Di Blasio, dirigente della Provincia di Pescara: 3 anni e 4 mesi

dirigente della Provincia di Pescara: 3 anni e 4 mesi Giuseppe Gatto, tecnico: 6 mesi (in relazione ad un piccolo abuso edilizio di una tettoia)

tecnico: 6 mesi (in relazione ad un piccolo abuso edilizio di una tettoia) Bruno Di Tommaso, ex gestore dell’hotel Rigopiano: 6 mesi (in relazione ad un piccolo abuso edilizio di una tettoia)

L’accusa – rappresentata dal procuratore capo, Giuseppe Bellelli, e dai pm Andrea Papalia e Anna Benigni – aveva chiesto 4 assoluzioni e 26 condanne per un totale complessivo di 151 anni e mezzo di reclusione.

Il processo d’appello

Mercoledì 6 dicembre 2023 inizia il processo davanti alla Corte d’appello, a L’Aquila.

La sentenza arriva mercoledì 14 febbraio 2024, con 22 assoluzioni e 8 condanne.

Oltre alle 5 confermate in primo grado, vengono coinvolti:

Enrico Colangeli, tecnico comunale di Farindola (2 anni e 8 mesi)

tecnico comunale di Farindola (2 anni e 8 mesi) Francesco Provolo, ex prefetto di Pescara (1 anno e 8 mesi per falso)

ex prefetto di Pescara (1 anno e 8 mesi per falso) Leonardo Bianco, ex capo di gabinetto della Prefettura (1 anno e 4 mesi per falso)

La sentenza di Cassazione

Martedì 3 dicembre 2024, la Cassazione annulla con rinvio le condanne di:

Ilario Lacchetta

Enrico Colangeli

Mauro Di Blasio

Paolo D’Incecco

I giudici della Suprema corte, così, confermano solamente le condanne di:

Francesco Provolo

Leonardo Bianco

Bruno Di Tommaso

Giuseppe Gatto

Contestualmente, però, riapre le posizioni di 6 dirigenti regionali accusati di disastro colposo per non aver realizzato la Carta pericolo valanghe, considerata fondamentale per prevenire la tragedia.

Il quarto processo: l’appello bis

Il quarto processo, ossia l’appello bis per 10 imputati, è iniziato lunedì 10 novembre 2025 e si è concluso con la sentenza di mercoledì 11 febbraio.