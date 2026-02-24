Rilasciato su cauzione l'ex ministro inglese Peter Mandelson, arrestato a Londra per il caso Epstein

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, l’ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, arrestato meno di 24 ore prima per il suo coinvolgimento nel caso Epstein. Figura chiave della politica britannica per svariati anni, il diplomatico era stato fermato con l’accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La stessa rivolta all’ex duca di York, il principe Andrea Mountbatten-Windsor.

Il rilascio di Peter Mandelson dopo l’arresto di lunedì

Inizialmente la polizia non aveva specificato il nome di Mandelson. Il verbale parlava soltanto di “un uomo di 72 anni, fermato con l’accusa di negligenza nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, è stato rimesso in libertà su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini”.

È stata poi una fonte interna a rivelare alla British Press Association l’identità del rilasciato. Mandelson è stato filmato lunedì pomeriggio mentre i poliziotti lo prelevavano dalla sua casa a nord di Londra a un’auto.

Le foto dell’arresto pubblicate dal quotidiano britannico The Times mostravano l’ex membro del Partito Laburista mentre veniva condotto in un veicolo da un agente in borghese.

ANSA

L’ex ambasciatore è indagato per aver rivelato nei primi Anni Duemila, quando era ministro, informazioni governative segrete a Jeffrey Epstein e ad altri grandi uomini d’affari. Anche durante la grande crisi finanziaria del 2008. Non è accusato di alcun reato di natura sessuale.

L’arresto di Mandelson è giunto pochi giorni dopo che Andrew Mountbatten-Windsor, fratello minore di Re Carlo III, era stato fermato giovedì e poi anch’egli rilasciato nell’ambito di un’indagine separata per cattiva condotta in un ufficio pubblico.

I legali di Mandelson: “Si rammarica di aver creduto a Epstein”

Gli avvocati difensori di Peter Mandelson hanno ribadito che il loro assistito “si rammarica, e si rammaricherà fino alla sua morte, di aver creduto alle bugie di Epstein sulla sua attività criminale”.

Mandelson “non ha scoperto la verità su Jeffrey Epstein fino alla sua morte nel 2019”, si legge nella dichiarazione ufficiale rilasciata a gennaio. “È profondamente dispiaciuto che donne e ragazze impotenti e vulnerabili non abbiano ricevuto la protezione che meritavano”.

La pressione sul governo del premier Starmer

Il governo britannico pubblicherà decine di migliaia di mail, messaggi e documenti sul caso Mandelson, il che potrebbe aumentare la pressione sul premier Keir Starmer e su altri importanti membri dell’esecutivo.

Lunedì il ministro Darren Jones ha dichiarato che la prima serie di documenti relativi alla nomina di Peter Mandelson sarà resa pubblica all’inizio di marzo.

Intanto Starmer ha respinto le richieste di dimissioni a inizio febbraio, dopo aver ammesso di essere a conoscenza della prolungata amicizia tra Mandelson ed Epstein. La quale è sembrata proseguire anche dopo che il finanziere era stato condannato per prostituzione minorile nel 2008.