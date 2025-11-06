Rilascio del passaporto in Italia, nuove modalità di pagamento dall'1 dicembre 2025: cosa cambia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato annunciato un cambiamento importante nelle modalità di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario in Italia. A partire dall’1 dicembre 2025, i cittadini italiani dovranno utilizzare nuovi canali per il pagamento della tassa prevista, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Nuove regole per il pagamento del passaporto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, dall’1 dicembre 2025 non sarà più possibile effettuare il pagamento per il rilascio del passaporto tramite bollettino postale. L’importo, che è stato aggiornato a 42,70 euro, dovrà essere versato utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane, sia presso gli uffici postali che sulle piattaforme online, oppure tramite la piattaforma PagoPA.

Come e dove presentare la domanda

La richiesta per ottenere il passaporto può essere presentata presso gli Uffici Passaporto del luogo di residenza, domicilio o dimora. Per i cittadini che si trovano all’estero, la domanda va inoltrata alle rappresentanze diplomatiche e consolari. La procedura prevede la prenotazione di un appuntamento in Questura, accedendo al sito ufficiale tramite SPID o CIE e compilando i dati richiesti.

Modalità di pagamento disponibili

I cittadini potranno effettuare il pagamento presso un Ufficio Postale, agli sportelli delle banche, nelle tabaccherie e ricevitorie autorizzate. In alternativa, sarà possibile pagare comodamente da casa attraverso le piattaforme online di Poste Italiane, degli istituti bancari e dei prestatori di servizi abilitati.

Informazioni da fornire per il pagamento

Al momento del pagamento, sia presso un operatore sia online, sarà necessario indicare il nominativo e il codice fiscale della persona per cui si richiede il passaporto, anche se si tratta di un minore.

Validità e durata del passaporto

Il passaporto viene rilasciato ai cittadini italiani e, per i maggiorenni, ha una durata di dieci anni. Questa regola resta invariata anche con le nuove modalità di pagamento.

Pagamenti effettuati prima della scadenza

Continueranno ad essere accettati i pagamenti già effettuati tramite bollettino postale prima dell’1 dicembre 2025. Dopo questa data, però, sarà obbligatorio utilizzare i nuovi canali previsti.

Per ulteriori dettagli e per accedere alla pagina dedicata al rilascio del passaporto, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

