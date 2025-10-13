Rilascio ostaggi israeliani, in cambio dei 20 ancora vivi Netanyahu consegna quasi 2 mila detenuti palestinesi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lunedì 13 ottobre è una giornata storica per Israele: Hamas ha rilasciato i 20 ostaggi israeliani ancora vivi catturati nell’attacco del 7 ottobre. Nelle prossime ore verranno restituiti anche i cadaveri degli ostaggi morti durante la prigionia o uccisi dalle bombe israeliane. In cambio, come previsto dall’accordo tra il governo di Benjamin Netanyahu e Hamas, Israele ha rilasciato quasi 2 mila detenuti palestinesi.

Israele, rilasciati da Hamas tutti gli ostaggi vivi

Come previsto dagli accordi mediati da Usa, Egitto e Qatar, Hamas ha liberato i 20 ostaggi ancora vivi che erano tenuti prigionieri a Gaza.

Alle 7 della mattina (ora italiana) di lunedì 13 ottobre sono stati liberati i primi sette uomini, alle 9.30 gli altri 13.

ANSA Uno degli ostaggi israeliani liberati da Hamas

Sono tutti uomini giovani e adulti, il più grande ha 48 anni. Anziani, donne e bambini sono stati tutti liberati negli scambi precedenti tra Hamas e Israele o sono morti.

Nelle prossime ore, a partire dal pomeriggio, Hamas consegnerà i cadaveri di 28 ostaggi ancora a Gaza, anche se per alcuni servirà del tempo per localizzarli ed estrarli dalle macerie.

Israele libera quasi 2 mila detenuti palestinesi

In cambio del rilascio degli ostaggi Israele ha liberato quasi 2 mila detenuti palestinesi.

I primi autobus che trasportano i prigionieri palestinesi dalla prigione di Ofer, a ovest di Ramallah, e da quella di Ketziot, nel Negev, sono partiti in mattinata verso Gaza e la Cisgiordania.

L’Idf ha comunicato che tutti i detenuti palestinesi che dovevano essere liberati nell’ambito dell’accordo sono stati rilasciati dalle prigioni israeliane.

Chi sono i palestinesi rilasciati da Netanyahu

L’accordo raggiunto la settimana scorsa a Sharm el-Sheikh prevede che in cambio del rilascio dei ostaggi Israele liberi 250 detenuti palestinesi condannati all’ergastolo.

Di questi, una parte potrà restare in Cisgiordania mentre il resto dovrà andare all’estero, molto probabilmente in Egitto o in Qatar.

Tra questi, nonostante Hamas abbia tentato fino all’ultimo di inserirli nella lista, non ci sono due nomi di peso come Marwan Barghouti e Ahmad Saadat.

Il primo esponente di Fatah, il secondo segretario del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, avrebbero potuto ricoprire ruoli da leader nel futuro assetto dei territori palestinesi.

Oltre agli ergastolani sono stati rimessi in libertà anche circa 1.700 palestinesi arrestati dopo il 7 ottobre 2023 ma che nulla hanno a che fare con il massacro compiuto dai miliziani di Hamas.