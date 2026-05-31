Rimborsi pedaggi autostradali dal 1°giugno, il Codacons avverte che non ci sono "istruzioni per automobilisti"
Il Codacons segnala che non ci sono regole chiare per chiedere i rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di lunghe code e ritardi per cantieri
Dal 1° giugno 2026 è in vigore il diritto ai rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. Il Codacons però avverte che sui siti delle principali concessionarie autostradali non sarebbero ancora disponibili informazioni dettagliate sulle modalità per richiedere gli indennizzi e manca anche la piattaforma unica prevista dalla stessa delibera.
- L'allarme Codacons sui rimborsi dei pedaggi autostradali
- Il traffico nel ponte del 2 giugno
- I rimborsi dei pedaggi autostradali
L’allarme Codacons sui rimborsi dei pedaggi autostradali
L’associazione dei consumatori Codacons, a pochi giorni dall’avvio della nuovo misura, ha segnalato che non sarebbero ancora state fornite indicazioni chiare e uniformi agli utenti sulle modalità per chiedere l’eventuale rimborso del pedaggio autostradale in caso di ritardi e rallentamenti della circolazione.
Il Codacons ha sottolineato che non è ancora disponibile l’applicazione unica prevista dalla delibera Art, che dovrebbe consentire agli automobilisti di verificare automaticamente il diritto all’indennizzo e presentare le relative richieste.
Il rischio, ha denunciato l’associazione, è che almeno nella fase iniziale ogni concessionario adotti procedure differenti, costringendo gli utenti a districarsi tra portali web, moduli e canali di assistenza diversi.
Il traffico nel ponte del 2 giugno
Il Codacons ha stimato che, in occasione del ponte del 2 giugno per la festa della Repubblica, saranno circa 45 milioni le auto in viaggio.
Prevista una stangata da circa 640 milioni di euro sui costi per i rifornimenti, con la benzina che costa in media il 15,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre il gasolio è salito addirittura del 27,5%.
Spendere per un pieno di benzina costa circa 13 euro in più rispetto al ponte del 2 giugno del 2025, mentre un pieno di diesel costa addirittura 22 euro in più.
I rimborsi dei pedaggi autostradali
Il rimborso dei pedaggi autostradali è stato introdotto con la delibera 211/2025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) ed entra in vigore il 1°giugno.
La misura prevede la possibilità, per gli automobilisti, di chiedere il rimborso pari al 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico tra i 60 e i 119 minuti; del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti; del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
Per i ritardi da cantiere il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo per i percorsi con lunghezza inferiore ai 30 km; per quelli con lunghezza tra i 30 e i 50 km il rimborso si attiva se il ritardo supera i 10 minuti; per i percorsi superiori ai 50 km il ritardo dovrà essere di almeno 15 minuti.