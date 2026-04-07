Rimborso abbonamento Netflix, l'azienda annuncia il ricorso ma è pronta una class action con tanto di modulo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Netflix ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro la sentenza nella quale sono stati dichiarati illegittimi gli aumenti degli abbonamenti dal 2017 al 2024, ma è già pronta una class action per il rimborso dell’abbonamento, con tanto di modulo già preparato, solo da compilare.

La sentenza sugli aumenti degli abbonamenti Netflix “illegittimi”

Lo scorso 1° aprile, la 16° sezione civile del Tribunale di Roma ha pubblicato una sentenza in cui sono stati dichiarati illegittimi gli aumenti degli abbonamenti definiti da Netflix Service Italy dal 2017 al 2024.

Tale sentenza, stando a quanto riferito dal Movimento Consumatori, porterebbe a due effetti: il ritorno dei prezzi degli abbonamenti a quelli inizialmente sottoscritti dagli utenti e il rimborso degli aumenti.

ANSA

La reazione di Netflix alla sentenza

Movimento Consumatori ha reso noto che spetterebbe a Netflix il dovere di informare milioni di clienti (anche coloro i quali nel frattempo hanno disdetto il loro abbonamento) del diritto al rimborso.

L’azienda, però, ha già annunciato la sua opposizione alla sentenza del Tribunale di Roma.

La posizione del “colosso” dello streaming: “Presenteremo ricorso contro la decisione. In Netflix i nostri abbonati vengono prima di tutto. Prendiamo molto sul serio i diritti dei consumatori e crediamo che le nostre condizioni siano sempre state in linea con la normativa e le prassi italiane”.

La class action contro Netflix per il rimborso dell’abbonamento

Movimento Consumatori, nella persona del suo presidente Alessandro Mostaccio, ha replicato alla presa di posizione di Netflix.

Le parole di Mostaccio: “Se Netflix intende anteporre a ogni altro interesse i diritti dei propri abbonati e dei consumatori, rispetti la sentenza del Tribunale di Roma e provveda ai rimborsi, risparmiandosi un contenzioso giudiziale collettivo e individuale imponente che durerà anni con danno di immagine e fiducia conseguente”.

Sulla piattaforma del Movimento Consumatori è stato già pubblicato un modulo da compilare per manifestare il proprio interesse a prendere parte alla Class Action contro Netflix, che partirebbe nel caso in cui l’azienda decidesse di non pagare, allo scopo di “garantire a tutti gli utenti danneggiati la restituzione di quanto indebitamente pagato”.

Come ricordato da Movimento Consumatori, un cliente premium, che abbia pagato ininterrottamente Netflix dal 2017 a oggi, avrebbe diritto alla restituzione di circa 500 euro, mentre un cliente standard circa 250 euro. Gli aumenti illegittimi riguardano anche il piano base, per cui è stato registrato un aumento di 2 euro a ottobre 2024.

Il modulo online per la possibile class action contro Netflix è consultabile a questo link.