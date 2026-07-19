Rimborso dei biglietti del concerto di Bad Bunny annullato a Milano per maltempo, l'annuncio dopo lo stop

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Live Nation ha annunciato l’annullamento definitivo e il rimborso integrale dei biglietti per il concerto di Bad Bunny a Milano sabato 18 luglio, interrotto a causa di una violenta grandinata che ha provocato il ferimento di alcuni spettatori. La restituzione comprenderà il prezzo del tagliando e i diritti di prevendita, mentre l’evento non sarà riprogrammato.

Concerto di Bad Bunny a Milano annullato per un violento nubifragio

Una tempesta molto violenta ha causato l’interruzione definitiva del secondo concerto milanese del cantante portoricano Bad Bunny, in programma sabato 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura.

Lo spettacolo era iniziato da circa mezz’ora quando sulla città si è abbattuto un nubifragio caratterizzato da forti raffiche di vento, fulmini e una pesante grandinata. La presenza di chicchi di ghiaccio di grandi dimensioni ha generato tensione tra gli 80mila spettatori presenti, con alcune persone, rimaste ferite alla testa e al corpo, che hanno necessitato delle cure del personale del 118.

ANSA

Per ragioni di incolumità pubblica gli organizzatori hanno interrotto l’esibizione e attivato le procedure di evacuazione, facendo defluire la folla verso le uscite con il supporto dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine.

L’annuncio ufficiale di Live Nation sui biglietti

A poche ore dal caos generato dal maltempo, la società organizzatrice Live Nation ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la sorte dell’evento e venire incontro alle migliaia di spettatori rimasti coinvolti nell’odissea.

La nota stampa conferma l’impossibilità di recuperare la data in tempi brevi a causa di insormontabili problemi logistici e di calendario: “A seguito di un’attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l’evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato“.

I responsabili hanno tenuto a sottolineare che la decisione è stata presa ponendo la tutela fisica del pubblico sopra ogni altra valutazione commerciale, scusandosi per i disagi subiti a causa delle avversità atmosferiche.

Le modalità per ottenere il rimborso

La notizia più attesa per i fan riguarda la restituzione del denaro speso per i tagliandi, i cui prezzi oscillavano dai 90 euro per il posto unico fino a oltre 536 euro per i pacchetti speciali.

L’organizzazione ha confermato che non saranno emessi voucher ma si procederà a un indennizzo completo: “Tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo (prezzo del biglietto + diritti di prevendita)”.

La procedura di restituzione monetaria sarà gestita direttamente dai circuiti di vendita ufficiali come TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. Resteranno invece escluse dal risarcimento le spese accessorie sostenute dagli spettatori per i trasferimenti, come alberghi, treni o i parcheggi dell’ippodromo.