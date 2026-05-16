Rimborso pedaggio autostrada per code e cantieri dal 1° giugno: come funziona e chi ne ha diritto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dal 1° giugno 2026 entrerà in vigore una significativa novità per gli automobilisti italiani: il diritto al rimborso del pedaggio in caso di disservizi legati a blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura, prevista dalla delibera 211/2025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), mira a indennizzare chi subisce scostamenti significativi rispetto ai tempi di percorrenza standard. Il sistema sarà inizialmente attivo per le tratte gestite da un singolo concessionario, per poi estendersi all’intera rete nazionale.

Rimborso pedaggio autostrada: come calcolarlo

Come riporta TgCom24, il diritto al rimborso per i disagi dovuti ai lavori stradali dipende dalla lunghezza del tragitto effettuato e dall’entità dello scostamento temporale.

Per i percorsi inferiori ai 30 chilometri, il diritto è indipendente dal ritardo accumulato.

Per le tratte comprese tra 30 e 50 chilometri, è necessario un ritardo di almeno 10 minuti, mentre oltre i 50 chilometri la soglia minima sale a 15 minuti.

L’importo viene calcolato sulla base di coefficienti che considerano sia l’impatto fisico dei cantieri sul percorso sia la componente incrementale del tempo perso.

È importante sottolineare che i rimborsi verranno accreditati solo se superiori a 10 centesimi e saranno effettivamente erogati una volta raggiunta la soglia minima di 1 euro.

Le quote e cosa cambia per gli abbonati

In caso di blocco totale della circolazione, le percentuali di rimborso del pedaggio sono fisse e parametrate alla durata dell’attesa forzata:

50% del pedaggio per blocchi compresi tra 60 e 119 minuti.

per blocchi compresi tra 60 e 119 minuti. 75% del pedaggio per blocchi tra 120 e 179 minuti.

per blocchi tra 120 e 179 minuti. 100% del pedaggio (rimborso totale) se il blocco supera i 180 minuti.

Gli abbonati hanno inoltre il diritto di recedere dal contratto qualora i lavori riducano sensibilmente la fruibilità del tragitto abituale, ottenendo la restituzione della quota non goduta.

Sono tuttavia previste alcune eccezioni: il rimborso non è dovuto per cantieri emergenziali (incidenti, soccorsi o eventi meteo straordinari), per cantieri mobili nel primo periodo di applicazione o se sulla tratta è già attiva una riduzione generalizzata della tariffa.

Come richiedere il rimborso

Per ottenere l’indennizzo, i concessionari dovranno predisporre sezioni specifiche sui propri siti web, numeri dedicati o punti di assistenza fisica.

Una volta inviata la domanda, il gestore ha 20 giorni per comunicare l’esito; in caso di rigetto, questo deve essere motivato.

Sebbene la delibera prevedesse un’app unica nazionale per le richieste, il Codacons segnala che lo strumento non risulta ancora operativo.

Resta aperta una forte criticità segnalata dalle associazioni dei consumatori: la possibilità per le società autostradali di recuperare i costi dei rimborsi attraverso futuri aumenti dei pedaggi.

Se dal 2031 il costo dovrà essere interamente assorbito dai gestori per incentivarne l’efficienza, durante il periodo transitorio (2026-2030) i concessionari potranno recuperare quote decrescenti della spesa, rischiando di far ricadere indirettamente il costo degli indennizzi sulla collettività.