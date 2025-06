Rimborso per il caos voli per guasto al centro radar Enav? Come fare e il caso della compensazione mancata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Come previsto dal regolamento, i passeggeri che hanno avuto che dei disagi aerei legati al guasto al Centro radar Nord-Ovest di Enav hanno diritto a rimborsi ed assistenza. Lo riferisce la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo che aggiunge che la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri sottoforma di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa.

Guasto al centro radar Enav, chi ha diritto al rimborso

Come previsto dal Regolamento Ce 261/2004, anche in circostanze eccezionali come quella registrata sabato 28 giugno, se il volo viene cancellato o accumula un ritardo prolungato, la compagnia aerea deve necessariamente garantire assistenza ai passeggeri sottoforma di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa.

RimborsoAlVolo spiega inoltre che la compagnia deve provvedere alla sistemazione in albergo dei clienti, laddove siano necessari uno o più pernottamenti.

Deve anche pensare al trasferimento delle persone colpite dai disagi dall’aeroporto al luogo di sistemazione provvisoria e viceversa.

Le spese devono essere rimborsate a patto che siano state ragionevoli

Se l’assistenza non viene garantita e il passeggero ha dovuto sborsare denaro per pagare i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese, a patto che siano state effettuate con ragionevolezza e in modo appropriato.

A tal fine è bene conservare tutte le ricevute attestanti tali spese, meglio se nominative, specie per i taxi, rimarca sempre RimborsoAlVolo.

Le modalità di rimborso

Per i voli cancellati, la compagnia aerea deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile.

Oppure deve offrire l’imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, o l’imbarco su un altro volo in una data successiva.

“Non è prevista invece la compensazione pecuniaria fino a 600 euro a passeggero: trattandosi di un caso di forza maggiore, il ritardo o la cancellazione del volo non è imputabile alla responsabilità della compagnia aerea”, ha dichiarato Kathrin Cois, Direttore Generale di RimborsoAlVolo.