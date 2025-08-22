Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e un poliziotto ferito il bilancio di un episodio di aggressione e danneggiamento avvenuto nei giorni scorsi a Rimini. Un uomo di 49 anni, originario della Campania e senza fissa dimora, è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria dopo essere stato riconosciuto come il responsabile di atti vandalici e violenza contro gli agenti. I fatti sono stati registrati tra l’11 agosto e il 15 agosto 2025 nei pressi della stazione ferroviaria della città romagnola, dove l’uomo aveva danneggiato alcune auto della Polizia e si era poi dato alla fuga. L’arresto è stato eseguito dopo che l’individuo è stato individuato in un parco cittadino e ha opposto resistenza agli agenti intervenuti.

Le indagini e la fuga dopo il danneggiamento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio l’11 agosto, quando il 49enne ha compiuto una serie di atti vandalici nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe prima urinato sulle auto della Polizia di Stato, per poi prendere a calci una vettura “civetta” della Polfer e danneggiare un’altra auto di servizio parcheggiata nelle vicinanze. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno tentato di bloccarlo, ma il responsabile è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Il riconoscimento grazie alle telecamere di sorveglianza

Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nell’area della stazione si sono rivelate decisive per le indagini. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno potuto così identificare l’autore degli atti di danneggiamento e oltraggio alle auto di servizio. Da quel momento, il 49enne è stato attivamente ricercato dalle forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli nella zona della stazione e nei luoghi frequentati dai senza fissa dimora.

L’arresto nel parco cittadino e la nuova aggressione agli agenti

La svolta nelle ricerche è arrivata la sera del 15 agosto 2025, quando un agente della Polfer, libero dal servizio, ha notato il sospettato all’interno di un parco cittadino. L’agente ha immediatamente avvisato una pattuglia in servizio, che si è recata sul posto per procedere all’identificazione. Alla vista degli agenti, l’uomo ha reagito con violenza, scagliandosi contro di loro nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Ne è nata una colluttazione durante la quale uno dei poliziotti ha riportato un trauma contusivo alla spalla, giudicato guaribile in pochi giorni.

Le accuse e la condanna

Una volta immobilizzato e ammanettato, il 49enne è stato condotto in Questura e arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria, valutati gli elementi raccolti dagli investigatori, ha ritenuto l’uomo responsabile dei fatti contestati e lo ha condannato a 9 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’arresto avvenuto a Rimini si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e repressione dei reati nelle aree urbane e ferroviarie. La vicenda conferma l’efficacia delle strategie messe in campo dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico.

