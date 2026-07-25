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È stata disposta la sospensione della licenza per 5 giorni a un minimarket della zona di Borgo Marina, a seguito di ripetuti episodi di violazione dell’ordinanza sul consumo di alcolici e resistenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato notificato ieri sera dalla Polizia di Stato di Rimini, dopo che il locale era stato teatro di arresti e numerosi episodi di disturbo dell’ordine pubblico.

Il provvedimento del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Rimini ha deciso di sospendere per 5 giorni la licenza di un minimarket situato nella zona di Borgo Marina. La misura è stata adottata per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dopo una breve attività istruttoria condotta dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa.

Gli episodi che hanno portato alla chiusura

La decisione è maturata in seguito a una serie di interventi delle forze dell’ordine presso il minimarket. In particolare, nella serata del 09 luglio 2026, una pattuglia del Nucleo Falchi della Polizia Locale di Rimini è intervenuta per sedare una lite tra avventori. Due cittadini stranieri sono stati identificati e sanzionati per la violazione dell’Ordinanza Sindacale n. 219463/2026, che vieta il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche del centro storico. I due, già in evidente stato di ebbrezza, avevano acquistato ulteriori alcolici e li stavano consumando fuori dal locale, in una zona soggetta al divieto.

Durante l’intervento, i due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, avendo opposto una condotta violenta nei confronti degli agenti della Polizia Locale.

Recidiva e ulteriori violazioni

A distanza di pochi giorni, il 13 luglio, la situazione si è ripetuta: la Polizia Locale ha nuovamente accertato la presenza di due cittadini stranieri intenti a consumare bevande alcoliche sulla pubblica via, ancora una volta acquistate e consumate nei pressi dello stesso minimarket.

Un punto critico per l’ordine pubblico

Secondo quanto riportato nel comunicato, il minimarket in questione è diventato un luogo di ritrovo per numerosi cittadini stranieri che consumano bevande alcoliche, dando spesso origine a liti, schiamazzi, abbandono di bottiglie di vetro sulla pubblica via e atti di inciviltà come minzioni sui muri degli edifici. Questi episodi sono stati più volte segnalati dai residenti della zona, preoccupati per la crescente insicurezza e il turbamento dell’ordine pubblico.

La motivazione della sospensione

Alla luce delle ripetute segnalazioni e della gravità dei fatti accaduti, il Questore di Rimini ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. La misura, notificata nella serata di ieri dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa, è stata considerata indispensabile per tutelare la collettività da una fonte di pericolo concreta, persistente e attuale, soprattutto in una zona centrale della città dove si sono verificati diversi episodi legati all’abuso di alcolici.

Precedenti e contesto

Il comunicato sottolinea come il minimarket sia stato più volte teatro di episodi di disturbo della quiete pubblica e di altri reati commessi da persone in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. La presenza costante di situazioni di degrado ha spinto le autorità a intervenire con fermezza, anche in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini residenti nella zona di Borgo Marina.

IPA