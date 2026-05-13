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È stato arrestato un trentenne originario del Montenegro, ricercato a livello internazionale per omicidio e altri gravi reati, al termine di una complessa indagine condotta dalla Squadra mobile di Rimini. L’uomo era destinatario di un Mandato di arresto europeo emesso dall’Austria e di una segnalazione Interpol dal Montenegro, ed è stato rintracciato in un appartamento nella zona di Marebello. L’operazione è stata coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e dall’unità Enfast Italia del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.

L’arresto di un ricercato internazionale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Rimini ha rintracciato e arrestato un uomo di 30 anni, originario del Montenegro, destinatario di un Mandato di arresto europeo (Mae) emesso dalle autorità austriache. Il ricercato era anche oggetto di una segnalazione Interpol, la cosiddetta Red notice, inserita dal suo Paese di origine, dove era ricercato per fini di arresto ed estradizione.

Le accuse: omicidio e tentato omicidio a Vienna

L’uomo è ritenuto responsabile di omicidio di un connazionale e di tentato omicidio di un’altra persona, fatti avvenuti a Vienna il 21 dicembre 2021. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il trentenne avrebbe esploso 7 colpi di arma da fuoco alla testa e al corpo della vittima, uccidendola, e poi altri 3 colpi contro un secondo individuo, provocandogli gravi lesioni.

Un’indagine internazionale coordinata dalla Polizia

L’arresto rappresenta l’epilogo di una lunga indagine sviluppata dalla Squadra mobile di Rimini e coordinata dal Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia di Stato e dall’unità Enfast Italia del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip). L’autorità giudiziaria austriaca aveva emesso il mandato di arresto europeo proprio in relazione ai gravi reati commessi a Vienna.

Le accuse aggiuntive: organizzazione criminale e armi

Oltre ai fatti avvenuti in Austria, nei confronti del montenegrino pendeva anche una segnalazione Interpol per omicidio aggravato, detenzione illegale di armi ed esplosivi e costituzione di organizzazione criminale. Secondo le autorità, il trentenne avrebbe avuto un ruolo attivo nell’associazione, occupandosi della pianificazione di altri reati, del reperimento di mezzi, membri e alloggi per conto del gruppo criminale.

L’indagine a Rimini: appostamenti e riscontri

L’indagine della Squadra mobile ha preso il via nel febbraio scorso, quando Sco e Scip hanno segnalato la possibile presenza del ricercato nella provincia di Rimini. Gli investigatori hanno sottolineato la pericolosità dell’uomo e la sua abilità nel camuffarsi. Sono stati effettuati numerosi servizi di osservazione e attività tecniche per oltre 2 mesi, che hanno permesso di circoscrivere l’area di azione del ricercato nella zona di Marebello.

Il nascondiglio e l’arresto

L’appartamento in cui si nascondeva il trentenne risultava intestato a un cittadino russo espatriato dall’Italia da diversi anni. Nonostante l’alloggio apparisse disabitato, i consumi di energia elettrica attivi e le osservazioni costanti hanno fatto sospettare che fosse utilizzato come base operativa dal ricercato. Durante uno dei servizi di appostamento, un movimento delle tende ha permesso agli agenti di individuare la presenza dell’uomo. A quel punto, la Squadra mobile, insieme all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Rimini e a Enfast Italia, ha fatto irruzione nell’appartamento, trovando e arrestando il ricercato in esecuzione del Mandato di arresto europeo.

IPA