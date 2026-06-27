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Un arresto per rapina ieri mattina in un supermercato di Rimini. Un giovane marocchino è stato fermato dopo aver sottratto della merce e aver aggredito un dipendente nel tentativo di fuggire. L’episodio si è verificato intorno alle 11.30 del 26 giugno 2026, quando la Sala Operativa ha inviato una volante sul posto in seguito alla segnalazione di un furto in corso.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una chiamata d’emergenza partita dal personale di un supermercato situato in via Flaminia a Rimini. Gli addetti avevano notato la presenza di un individuo già noto per precedenti episodi di furto nello stesso esercizio commerciale.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, il giovane si aggirava tra gli scaffali del supermercato e ha prelevato alcuni articoli, cercando poi di uscire passando da una cassa chiusa. Il suo comportamento sospetto non è sfuggito ai dipendenti e all’addetto alla sicurezza, che hanno tentato di fermarlo. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il ragazzo ha reagito con violenza, colpendo fisicamente uno dei presenti. L’arrivo tempestivo della volante ha permesso agli agenti di bloccare il soggetto e di recuperare la merce sottratta, che è stata immediatamente restituita al negozio.

L’arresto e le procedure successive

Il giovane marocchino, già conosciuto alle forze dell’ordine per analoghi episodi di furto, è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure, è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di rapina. Per lui è stato disposto il rito direttissimo, che si terrà nella giornata odierna.

La presunzione di innocenza

Le autorità hanno ricordato che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza, come previsto dalla legge italiana. L’indagine proseguirà per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare le responsabilità dell’arrestato.

Il contesto e i precedenti

L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso i reati predatori nei confronti degli esercizi commerciali della città. Il giovane arrestato era già stato segnalato in passato per furti analoghi nello stesso supermercato, circostanza che ha facilitato la sua identificazione da parte del personale e delle forze dell’ordine. L’intervento rapido della Polizia ha permesso di evitare conseguenze più gravi sia per i dipendenti che per i clienti presenti al momento dei fatti. Negli ultimi mesi, i supermercati di Rimini hanno rafforzato le misure di sicurezza, anche grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine.

IPA