Rimini, colti in flagranza mentre scassinano le macchinette con una forbice rotta: arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati per furto aggravato e porto d’armi a Rimini. Nella notte, la Polizia di Stato è intervenuta presso un residence in zona Rivazzurra, dove i due sono stati colti in flagranza mentre tentavano di sottrarre denaro dalle macchinette self-service. L’operazione è stata resa possibile grazie a una segnalazione tempestiva e all’ausilio delle telecamere di sorveglianza.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella notte appena trascorsa. Gli agenti sono stati allertati da una segnalazione al numero di emergenza, che ha permesso loro di giungere rapidamente sul posto. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno giocato un ruolo cruciale, consentendo agli operatori di individuare e bloccare i due individui mentre erano ancora intenti a forzare la porta d’ingresso della struttura.

Perquisizione e arresto

Durante la perquisizione, i due uomini sono stati trovati in possesso di un coltello multiuso, una forbice per potatura spezzata, un contenitore portamonete e una somma di circa 100 euro in monete di vario taglio. Gli oggetti rinvenuti hanno ulteriormente aggravato la loro posizione, portando all’arresto per furto aggravato e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. Sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista nella giornata odierna.

Indagini in corso

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità in episodi analoghi avvenuti con le stesse modalità. Gli inquirenti stanno esaminando se i due arrestati possano essere collegati ad altri furti avvenuti nella zona. Nel frattempo, è stato deciso di irrogare ai due uomini il foglio di via obbligatorio, in quanto non residenti nella provincia di Rimini.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza. Questo principio fondamentale del diritto penale garantisce che gli arrestati siano considerati innocenti fino a prova contraria, che dovrà essere accertata in sede giudiziaria.

