Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per resistenza e lesioni aggravate a Rimini, durante i servizi straordinari predisposti per la Notte Rosa. Un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver dato in escandescenze e aver aggredito gli agenti intervenuti.

L’intervento sul lungomare di Marina Centro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Rimini aveva organizzato numerosi servizi di controllo, soprattutto nelle ore serali e notturne, in occasione della Notte Rosa e dei tanti eventi previsti lungo la Riviera. L’obiettivo era prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e reati contro la persona e il patrimonio.

Nella giornata di ieri, durante uno dei controlli sul territorio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stato inviato nella zona Marina Centro del lungomare di Rimini dopo la segnalazione di un soggetto molesto. L’uomo, descritto come di possibile origine nordafricana, stava urlando contro i passanti e colpendo le vetrine dei negozi, creando allarme tra i presenti.

Il fermo e la reazione violenta

Gli agenti sono riusciti a intercettare il soggetto mentre inveiva contro alcune persone. Alla richiesta di fornire le generalità, l’uomo ha dato informazioni che sono risultate sconosciute ai sistemi delle Forze di Polizia. Per questo motivo, con non poca fatica, è stato fatto salire sull’auto di servizio e accompagnato in Questura per il fotosegnalamento.

Durante il tragitto verso la Questura, il fermato ha iniziato a minacciare gli operatori e a scalciare contro il plexiglass divisorio dell’auto. Una volta giunti negli uffici, il comportamento aggressivo è proseguito anche durante le procedure di identificazione, fino a quando l’uomo si è scagliato fisicamente contro i poliziotti.

L’arresto e le conseguenze

A quel punto, gli agenti si sono visti costretti a immobilizzare il soggetto con le manette di sicurezza e ad assicurarlo nelle camere di sicurezza della Questura. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

Espulsione dal territorio nazionale

Essendo risultato irregolare sul territorio nazionale, al termine della direttissima il cittadino straniero sarà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione.

IPA