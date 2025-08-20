Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento e di dimora nei confronti dell’ex compagna a Rimini. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto il 18 agosto 2025, dopo la segnalazione della vittima, che ha permesso di sorprendere l’uomo mentre la minacciava telefonicamente. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito in seguito a una segnalazione urgente, che ha portato gli agenti a intervenire tempestivamente per tutelare la sicurezza della donna.

La segnalazione della vittima e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 18 agosto 2025, quando una donna ha contattato il numero di emergenza per segnalare la presenza del suo ex compagno nelle immediate vicinanze. L’uomo era già sottoposto a una misura cautelare che gli imponeva il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla vittima, oltre al divieto di comunicazione con la stessa e al divieto di dimora nella Regione Emilia Romagna.

La telefonata intimidatoria e le minacce

Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno invitato la donna a utilizzare il vivavoce del telefono per poter monitorare in tempo reale la situazione. Durante la permanenza degli operatori, la vittima ha ricevuto una telefonata dall’ex compagno, che con tono minaccioso le ha chiesto spiegazioni per non aver risposto alle chiamate precedenti, arrivando a minacciarla di farle del male. Questo comportamento ha aggravato la posizione dell’uomo, già destinatario di provvedimenti restrittivi.

L’identificazione e l’arresto dell’uomo

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno notato un individuo in evidente stato di agitazione, intento a parlare al telefono nelle vicinanze. Dopo essersi avvicinati per identificarlo, hanno accertato che si trattava proprio dell’ex compagno della donna, già sottoposto a divieto di avvicinamento, divieto di comunicazione e divieto di dimora nella Regione Emilia Romagna. Gli accertamenti hanno confermato la violazione delle misure cautelari, configurando così il reato di violazione di provvedimento e di minaccia.

La tutela della vittima e le procedure di sicurezza

La donna, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata accompagnata presso la propria abitazione da un equipaggio della Polizia giunto in ausilio. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di garantire la sua sicurezza e di evitare ulteriori conseguenze. La collaborazione tra la vittima e le forze dell’ordine si è rivelata fondamentale per la buona riuscita dell’operazione.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla luce dei fatti accertati, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Rimini, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata stessa. L’arresto rappresenta un importante segnale nella lotta contro la violenza di genere e la tutela delle vittime di stalking e minacce.

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Rimini rappresenta un esempio di efficacia nella risposta alle segnalazioni di violenza e minacce. La tempestività dell’intervento e la collaborazione tra vittima e forze dell’ordine hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare alla giustizia il responsabile della violazione delle misure cautelari.

