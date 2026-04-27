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Un arresto per furto aggravato nella tarda serata del 26 aprile 2026 a Rimini. Un uomo italiano è stato fermato dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dopo essere stato sorpreso a rubare bottiglie di superalcolici da un’attività commerciale nella zona Marina centro. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una poliziotta fuori servizio, che ha notato il reato in corso e ha seguito il sospetto fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La segnalazione decisiva di una poliziotta fuori servizio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 23.30 del 26 aprile 2026, quando una agente, in servizio presso una Questura di un’altra città italiana ma libera dal servizio, ha sentito l’allarme provenire da un locale commerciale situato nella zona Marina centro di Rimini. Insospettita dal suono e dalla presenza di un uomo con una borsa che si allontanava in fretta dal luogo, la poliziotta ha deciso di intervenire personalmente.

L’inseguimento e la richiesta di aiuto al 112

L’agente, nonostante l’uomo le avesse intimato di non occuparsi della situazione, ha continuato a seguirlo senza mai perderlo di vista. Nel frattempo, ha contattato il 112 – Numero Unico di Emergenza, fornendo indicazioni precise sulla posizione del sospetto e sulla dinamica del furto in atto. La sua prontezza e determinazione hanno permesso alle Volanti di intervenire tempestivamente.

L’arresto e la scoperta della refurtiva

Giunta sul posto, la pattuglia della Polizia di Stato ha individuato l’uomo grazie alle indicazioni fornite dalla richiedente. Alla vista degli agenti, il sospetto ha tentato di nascondere la borsa che portava con sé. Gli operatori, però, lo hanno immediatamente fermato e hanno scoperto che all’interno della borsa erano state occultate diverse bottiglie di superalcolici, appena sottratte dall’attività commerciale.

IPA