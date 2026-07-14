Rimini, il controllo in auto fa scattare le manette: arrestata latitante spagnola in centro
Cittadina spagnola arrestata a Rimini per ordine di carcerazione: fermata in centro durante i controlli della Polizia.
Un arresto a Rimini, dove una cittadina spagnola è stata fermata ed è risultata destinataria di un ordine di carcerazione. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, durante i controlli sul territorio svolti dal personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano aggregato presso la Questura locale per il periodo estivo.
Il controllo e l’identificazione dei sospetti
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 16.30, quando una pattuglia impegnata nei servizi di prevenzione ha notato 3 soggetti stranieri a bordo di un’autovettura nel centro cittadino. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dei presenti, hanno deciso di procedere all’identificazione dei passeggeri.
L’accertamento tramite le banche dati
Durante i controlli, è emerso che tutte le persone fermate risultavano pregiudicate. In particolare, una donna, cittadina spagnola, è stata individuata come destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell’ordine medesimo. Gli agenti hanno quindi accompagnato la donna in Questura per ulteriori accertamenti e per i rilievi foto-segnaletici.
L’arresto e il trasferimento in carcere
Gli approfondimenti svolti presso la Questura hanno confermato la necessità di eseguire il provvedimento restrittivo. Ultimate le formalità di rito, la donna è stata posta a disposizione del personale della Questura e successivamente trasferita presso il carcere femminile di Forlì-Cesena, dove è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.