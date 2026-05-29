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È stata disposta la chiusura per cinque giorni di un noto bar di Rimini, ritenuto luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dal recente coinvolgimento dell’esercizio in episodi di turbamento dell’ordine pubblico legati a scontri tra ultras riminesi.

Il provvedimento della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata applicata ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Questa norma consente all’autorità di pubblica sicurezza di intervenire in presenza di situazioni che minacciano la tranquillità sociale e la pubblica incolumità. Il bar, già oggetto di un analogo provvedimento nel mese di ottobre, è stato nuovamente chiuso per cinque giorni a seguito di recenti episodi che hanno visto coinvolti numerosi ultras.

Lo scontro tra ultras e le indagini in corso

Risale a pochi giorni fa il grave episodio che ha visto circa cinquanta persone affrontarsi nei pressi di via Luigi Nicolò, a Rimini. Gli ultras, armati di bottiglie, mazze e bastoni, si sono scontrati in strada, dando vita a una situazione di forte turbamento dell’ordine pubblico. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per identificare tutti i responsabili di quanto accaduto.

Il ruolo del bar negli scontri

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una parte consistente delle persone coinvolte nello scontro si trovava, quella sera, proprio all’interno del bar oggetto del provvedimento. Il locale, situato a poche decine di metri dal luogo dei fatti, era frequentato dagli ultras che stavano seguendo la partita di basket della squadra riminese impegnata nell’ultima gara del quarto di finale dei play off promozione a Pesaro.

La fuga e il controllo della Polizia

Dopo le prime fasi concitate dello scontro, alcuni partecipanti hanno cercato rifugio all’interno del bar, tentando di sfuggire ai poliziotti intervenuti e di confondersi tra gli altri avventori. Le pattuglie della Polizia hanno però effettuato un controllo accurato all’interno del locale, identificando una ventina di persone. Di queste, circa la metà risultava avere pregiudizi di polizia, anche specifici per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Il Questore di Rimini ha deciso di adottare il nuovo provvedimento di chiusura, sottolineando come il bar rappresenti un punto di collegamento tra gli episodi di turbamento dell’ordine pubblico e una parte delle persone coinvolte, che lo frequentano abitualmente. Il locale è stato quindi ritenuto un ritrovo per soggetti pregiudicati e pericolosi per la sicurezza pubblica.

IPA