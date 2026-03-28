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Un ventiseienne di cittadinanza albanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio del 27 marzo nella zona Miramare di Rimini, dove il giovane è stato fermato in flagranza di reato e trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e una somma di 2.400 euro in contanti. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori 500 grammi di cocaina già confezionata per lo spaccio. L’uomo, irregolare sul territorio italiano e incensurato, è stato condotto in carcere e sono state avviate le procedure per l’espulsione.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità diffusa e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 27 marzo, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un giovane che si muoveva ripetutamente nella zona Miramare di Rimini a bordo di uno scooter, attirando la loro attenzione per i suoi movimenti sospetti.

Le indagini e il fermo

Gli investigatori hanno seguito il ragazzo, osservandolo mentre entrava e usciva più volte da uno stabile situato nei pressi dell’ospedale di Rimini, dove è stato poi accertato che risiedesse. Successivamente, il giovane si è diretto verso il litorale della zona sud della città. Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire, fermando il ventiseienne per un controllo.

Il sequestro di droga e denaro

Durante la perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, nascoste nella tasca dei pantaloni, e di una somma di denaro suddivisa in banconote di vario taglio, custodita all’interno di un marsupio. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti 4 panetti termosaldati di cocaina e ulteriori 15 involucri contenenti la stessa sostanza, già confezionati per la vendita. Il peso complessivo della droga sequestrata ammonta a 500 grammi. Inoltre, sono stati trovati altri 2.400 euro in contanti e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

La posizione dell’arrestato e le conseguenze

L’uomo arrestato è risultato essere di cittadinanza albanese, incensurato ma in posizione irregolare sul territorio italiano. Dopo il fermo, è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito di convalida. Le forze dell’ordine hanno inoltre comunicato che saranno avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

IPA