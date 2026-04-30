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Un arresto per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento a Rimini. Un uomo italiano, dipendente di una cooperativa, è stato fermato nella serata del 29 aprile dopo essere stato sorpreso a sottrarre carburante dalla ditta per poi rivenderlo. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione in tempo reale del responsabile della cooperativa, che ha assistito al furto mentre era in corso.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 20.30 del 29 aprile, quando la Sala Operativa ha ricevuto una telefonata urgente. Il responsabile di una cooperativa di Rimini ha segnalato che un suo dipendente stava compiendo un furto di carburante proprio in quel momento. L’uomo, mentre parlava con l’operatore del 112 – N.U.E., ha descritto la scena: il dipendente stava utilizzando un mezzo aziendale per prelevare diversi litri di gasolio dalle pompe della ditta, riempiendo taniche di plastica e preparandosi a lasciare la sede.

L’arresto in flagranza di reato

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute tempestivamente sul posto, riuscendo a intercettare e fermare il veicolo segnalato. Alla guida si trovava un uomo italiano, che è stato subito identificato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una chiave magnetica utilizzata per sbloccare il distributore di carburante della cooperativa, oltre alle taniche di plastica già menzionate nella segnalazione. Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che il dipendente si era appropriato del dispositivo magnetico, necessario per effettuare i prelievi di carburante, e lo aveva utilizzato anche in giornate in cui non era in servizio.

Le indagini e la scoperta degli ammanchi

Le verifiche svolte dagli agenti hanno portato alla luce ulteriori dettagli: il dispositivo magnetico era stato affidato al dipendente solo per motivi lavorativi, come confermato dall’intestatario, che ha negato di aver autorizzato i prelievi non legati all’attività aziendale. Inoltre, ascoltando altri dipendenti, è emerso che si erano già verificati diversi ammanchi di carburante, sempre tramite l’uso della stessa chiave magnetica. Questi elementi hanno rafforzato il quadro accusatorio nei confronti dell’uomo, che avrebbe poi rivenduto il carburante sottratto.

La confessione e l’arresto

Accompagnato presso gli Uffici della Questura, il dipendente ha collaborato con gli agenti e ha ammesso le proprie responsabilità. Al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto e sottoposto al regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione. La Polizia di Stato ha ricordato che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto e le misure di prevenzione

L’episodio avvenuto a Rimini mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio aziendale. La tempestività della segnalazione e l’efficacia dell’intervento hanno permesso di interrompere il furto in corso e di identificare il responsabile, che ora dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

IPA