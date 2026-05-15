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Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale a Rimini, dove un cittadino rumeno, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato dopo una serie di interventi della Polizia in diversi esercizi commerciali del centro. L’uomo, secondo quanto riferito, avrebbe opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti per fermarlo.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nelle ore serali del 14 maggio 2026 e ha visto protagonista un cittadino straniero, pluripregiudicato, che ha creato scompiglio in più punti della città.

La sequenza degli interventi: dalla farmacia al supermercato

Tutto ha avuto inizio quando una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata inviata presso una farmacia di Marina Centro, a seguito dell’attivazione dell’allarme rapina da parte della titolare. La donna aveva segnalato la presenza di un uomo molesto che, tuttavia, si era già dileguato all’arrivo degli agenti.

Poco dopo, una nuova richiesta di intervento è giunta da un supermercato situato non lontano dalla farmacia. Anche in questo caso, il personale ha riferito di aver avuto problemi con un uomo che, nonostante la chiusura, pretendeva di entrare nei locali. Ancora una volta, il soggetto si era già allontanato prima dell’arrivo della Polizia.

L’identificazione grazie alle telecamere

Gli agenti, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a individuare e memorizzare le fattezze dell’uomo, elemento che si è rivelato fondamentale per i successivi sviluppi della serata.

Terzo intervento: la svolta della serata

Verso le 23 un dipendente di un’attività commerciale del centro ha nuovamente richiesto l’intervento della Polizia, segnalando la presenza di un uomo molesto e insolvente. Giunti sul posto, i poliziotti hanno riconosciuto senza esitazioni la persona segnalata, grazie al vestiario e alla fisionomia già noti dalle precedenti segnalazioni.

L’uomo è stato invitato a saldare quanto dovuto e a mostrare un documento d’identità. Tuttavia, ha opposto un netto rifiuto e si è avvicinato in modo aggressivo al volto di uno degli agenti. Solo dopo essere stato invitato a mantenere una distanza di sicurezza, si è calmato e ha fornito le proprie generalità.

La resistenza e l’arresto

La situazione è però degenerata quando gli agenti hanno chiesto all’uomo di salire sull’auto di servizio. In quel momento, il cittadino rumeno ha spintonato un poliziotto, ne ha colpito un altro al petto e ha tentato di mordere. A seguito di questi comportamenti, l’uomo è stato accompagnato in Questura, dove, dopo ulteriori accertamenti, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

IPA