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Un arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella notte del 12 aprile nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Un uomo è stato trovato in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di 198,57 grammi, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Controllo notturno alla stazione ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 00,33 del 12 aprile. Una pattuglia della Polfer, impegnata nel consueto servizio di pattugliamento insieme a personale dell’Esercito, ha notato un uomo nei pressi dell’ingresso del parcheggio della stazione ferroviaria di Rimini. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo di routine.

L’atteggiamento sospetto e la scoperta della droga

Durante le verifiche, l’uomo ha mostrato segni di agitazione e ha dichiarato di non riuscire a trovare i propri documenti d’identità. Questo comportamento ha insospettito ulteriormente gli operatori, che hanno deciso di approfondire il controllo. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti nelle tasche dei pantaloni due panetti di sostanza stupefacente. Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare la sostanza come hashish, per un peso totale di 198,57 grammi.

L’arresto e le accuse

A seguito del ritrovamento della droga, l’uomo è stato immediatamente tratto in arresto con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito per direttissima, come previsto dalla normativa vigente. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli ordinari svolti per garantire la sicurezza nelle aree sensibili della città, come la stazione ferroviaria di Rimini.

IPA