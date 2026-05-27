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Due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso a Rimini, dopo essere stati sorpresi mentre colpivano un’auto in sosta. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione tempestiva di una cittadina, che ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e assicurare i responsabili alla giustizia.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il pomeriggio del 26 maggio si è rivelato movimentato nei pressi di Piazzale Benedetto Croce. Intorno alle 10:45, una donna ha contattato la Sala Operativa della Questura di Rimini per segnalare la presenza di due uomini intenti a compiere un furto su un’autovettura parcheggiata. La testimone ha fornito una descrizione dettagliata dei sospetti, elemento che si è rivelato fondamentale per l’identificazione immediata dei responsabili.

L’arresto dei sospetti

Pochi minuti dopo la segnalazione, precisamente alle 10:50, una volante della Polizia è giunta sul posto. Gli agenti hanno individuato e fermato due soggetti che corrispondevano perfettamente alla descrizione fornita dalla cittadina. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sottoposti a perquisizione personale, che ha dato esito positivo, confermando i sospetti a loro carico.

I danni all’autovettura e la denuncia

Nel frattempo, una seconda volante è intervenuta in Piazzale Benedetto Croce, dove si trovava l’auto oggetto del furto. Il veicolo presentava il finestrino posteriore infranto e la portiera anteriore danneggiata in più punti, chiari segni dell’effrazione appena avvenuta. La Sala Operativa ha quindi contattato il proprietario dell’auto, che si è recato presso la Questura per sporgere formale denuncia e ha fornito agli agenti alcune immagini estratte dal sistema di videosorveglianza installato a bordo della vettura.

L’analisi delle immagini e la conferma delle responsabilità

Il materiale fornito dal proprietario è stato analizzato dal personale della Squadra Mobile. Alle 13:45, grazie alle immagini, è stato possibile riconoscere senza ombra di dubbio i due soggetti fermati come autori del reato. A quel punto, per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Le procedure successive all’arresto

Una volta formalizzato l’arresto, il Pubblico Ministero di turno è stato informato dell’accaduto e ha disposto il trattenimento dei due arrestati presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata successiva. Si ricorda che, come previsto dalla legge, nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA