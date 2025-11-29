Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti a Rimini. Un uomo di trentacinque anni, di origine sudamericana, è stato fermato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti nella serata di ieri, dopo essere stato sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile mentre trasportava droga in bicicletta in zona via della Fiera.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di contrasto ai reati legati alla criminalità diffusa e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti che ha visto, nel solo mese di novembre 2025, sette persone arrestate dagli investigatori della Squadra Mobile di Rimini. Di queste, quattro sono state fermate in flagranza di reato e tre in esecuzione di condanne definitive.

L’inseguimento e il tentativo di fuga

Nel corso di un servizio di controllo, gli agenti hanno notato un giovane straniero, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla detenzione di sostanze stupefacenti – in particolare, era stato arrestato nel gennaio 2024 per il possesso di 3.200 grammi di cannabinoidi – mentre transitava in bicicletta in zona via della Fiera. Alla vista della Polizia, il sospettato ha tentato di fuggire prima pedalando e poi proseguendo la corsa a piedi. Durante la fuga, ha cercato di disfarsi di una busta verde che trasportava nel portapacchi, lanciandola sulla strada. Gli agenti sono riusciti a recuperare immediatamente il pacco abbandonato.

I sequestri: marijuana, hashish e caramelle al THC

Una volta fermato, il trentacinquenne è stato sottoposto a controllo. All’interno della busta recuperata, gli investigatori hanno trovato diverse dosi di marijuana per un peso di circa 343,00 grammi e un panetto di hashish da 112,00 grammi. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriore hashish – 11,00 grammi confezionati sottovuoto e nascosti nella cintola dei pantaloni.

L’attività di ricerca è proseguita nell’abitazione dell’uomo, dove, nascosti in una scarpiera della camera da letto, sono stati sequestrati un panetto di hashish da 113,00 grammi, mezzo panetto di sostanza vegetale marrone del tipo hashish da 60,00 grammi e 30 confezioni di caramelle al THC. Inoltre, sono stati trovati numerosi adesivi utilizzati per identificare la qualità dell’hashish e contanti per 4.190 euro.

In totale, la Polizia ha sequestrato 343 grammi di marijuana, 285 grammi di hashish e 30 confezioni di caramelle reagenti al test sui cannabinoidi, per un totale di 377 grammi di sostanza stupefacente.

L’arresto e i precedenti

L’uomo, regolarmente residente sul territorio e già gravato da precedenti di polizia e condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito di convalida.

