Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono scattate due denunce a Rimini a seguito della scoperta di una festa abusiva in un noto locale. L’evento, privo delle necessarie autorizzazioni e in condizioni di sicurezza inadeguate, è stato scoperto e fermato nella notte di sabato 10 gennaio, nell’ambito dei controlli sulla movida urbana e il rispetto delle normative nei pubblici esercizi.

Controlli intensificati sulla movida

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio disposta dal Questore di Rimini per garantire la regolarità delle attività nei locali pubblici, con particolare attenzione al cosiddetto “circuito del divertimento”.

L’intervento della Polizia: come si sono svolti i fatti

Nel corso dello scorso fine settimana, il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Rimini ha deciso di effettuare un controllo presso un locale noto per la somministrazione di alimenti e bevande, che aveva pubblicizzato una serata sui social network. Giunti nei pressi del locale intorno alla mezzanotte di sabato 10 gennaio, gli agenti hanno subito notato una folla consistente all’esterno e musica ad alto volume proveniente dall’interno, segnale inequivocabile che fosse in corso una festa danzante non autorizzata.

Le irregolarità riscontrate: sovraffollamento e mancanza di autorizzazioni

Una volta entrati, gli agenti hanno constatato la presenza di un Deejay che intratteneva i presenti e un notevole sovraffollamento. Tutta la superficie del locale era stata adibita a pista da ballo, con tavoli e sedie accostati alle pareti per fare spazio ai partecipanti. Erano inoltre presenti attrezzature sceniche tipiche dei locali da ballo, come luci stroboscopiche.

La situazione è apparsa subito pericolosa: la calca e la presenza di una sola uscita di sicurezza, inadeguata per il numero di persone presenti, rappresentavano un rischio concreto per l’incolumità dei partecipanti.

Le verifiche sulle autorizzazioni: licenza sospesa e SCIA antincendio mancante

Durante il controllo, il titolare del locale ha esibito un’autorizzazione per l’attività di ballo, ma questa risultava valida solo per una piccola parte del locale e per un numero di persone molto inferiore a quello effettivamente presente. Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire, facendo abbassare progressivamente la musica e favorendo il deflusso ordinato delle persone, fino a riportare la capienza entro i limiti previsti dalla licenza.

Nei giorni successivi, ulteriori accertamenti presso gli uffici comunali hanno rivelato che, già nel mese di maggio 2025, la licenza per il ballo era stata sospesa a causa della mancanza della SCIA antincendio, obbligatoria per locali con superficie superiore a 200 mq che svolgono attività promiscua di ristorazione e pubblico spettacolo, come previsto dal DPR 151 del 2011.

Le conseguenze: denunce e segnalazione alla Procura

Al termine degli accertamenti, entrambi i gestori del locale sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per la mancanza di agibilità dei locali rispetto all’attività svolta e per la mancanza della licenza necessaria per l’attività di trattenimento danzante e pubblico spettacolo. Le indagini hanno dunque portato alla contestazione di gravi irregolarità amministrative e di sicurezza.

IPA