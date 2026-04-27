Rimini, violenza in ospedale: arrestato grazie alla nuova legge sulla tutela del personale sanitario
Un uomo bosniaco è stato arrestato a Rimini per lesioni, danneggiamento e resistenza dopo aver aggredito personale e guardie in Pronto Soccorso.
Un arresto per lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale nelle prime ore di ieri presso il Pronto Soccorso di Rimini. Un uomo di origine bosniaca è stato fermato dopo aver aggredito una guardia giurata e aver danneggiato la vetrata del triage. L’arresto è stato eseguito in flagranza, grazie all’applicazione delle recenti norme contro la violenza ai danni del personale sanitario.
Intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 6:40 del mattino. La Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un soggetto in stato di agitazione all’interno del Pronto Soccorso. Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute rapidamente sul posto, dove hanno identificato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine.
Il comportamento dell’uomo e la reazione del personale
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo si era svegliato alle 6:15 dopo aver trascorso la notte all’interno del Pronto Soccorso. Subito dopo il risveglio, avrebbe iniziato a minacciare verbalmente il personale infermieristico. La situazione è degenerata quando l’uomo ha aggredito una guardia giurata con sputi, calci e pugni, per poi colpire con un pugno la vetrata del triage, provocando danneggiamenti.
Le misure di prevenzione già adottate
L’uomo arrestato era già sottoposto a due misure di prevenzione da parte della Divisione Anticrimine: il dacur e l’avviso orale del Questore di Rimini. Questi provvedimenti erano stati notificati pochi giorni prima dell’episodio, segno che il soggetto era già monitorato dalle autorità per comportamenti ritenuti pericolosi.
La gestione dell’emergenza e l’arresto
All’arrivo degli agenti, il personale sanitario e le guardie giurate si erano rifugiate all’interno del triage, spaventati dalla reazione violenta dell’uomo. Gli agenti hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per condurre il soggetto fuori dal Pronto Soccorso e accompagnarlo in Questura per gli adempimenti di rito. Nel frattempo, altri poliziotti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti, che hanno confermato la dinamica dei fatti.
Applicazione della nuova legge contro la violenza al personale sanitario
Per la prima volta, in questa occasione è stato possibile applicare le disposizioni del DL 137/2024, convertito in legge n. 171 il 18 novembre 2024, che prevede misure urgenti per contrastare la violenza nei confronti dei professionisti sanitari e il danneggiamento dei beni destinati all’assistenza. Grazie a questa normativa, è stato disposto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato per chi si rende responsabile di simili condotte.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.