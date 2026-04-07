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Eseguito un arresto per tentata rapina impropria a Rimini. Un uomo è stato fermato dopo aver nascosto alcolici nello zaino e aver tentato la fuga dal supermercato Lidl, spintonando la sicurezza.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato il 6 aprile, intorno alle ore 20.00, presso il supermercato Lidl di Rimini. Una Volante è intervenuta dopo la segnalazione di un soggetto che aveva occultato alcune bottiglie di alcolici all’interno del proprio zaino, tentando di allontanarsi senza pagare la merce.

L’intervento della sicurezza e del militare fuori servizio

Secondo quanto riferito dagli agenti, un cliente, militare fuori servizio, ha notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali, mentre nascondeva della merce. Giunto alle casse, il soggetto ha pagato solo una lattina, superando poi le casse senza saldare il resto degli articoli nascosti.

Il tentativo di fuga e la resistenza

Una volta superate le casse, l’uomo è stato fermato dall’addetto alla vigilanza del supermercato. A quel punto, ha cercato di darsi alla fuga, spintonando l’addetto e facendolo cadere a terra. L’intervento tempestivo del militare fuori servizio ha permesso di bloccare temporaneamente il soggetto fino all’arrivo della pattuglia della Polizia di Stato.

L’arresto e le conseguenze

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha opposto ulteriore resistenza anche nei confronti degli operatori di Polizia, rendendo necessario il suo accompagnamento presso gli Uffici della Questura. Al termine degli accertamenti, è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

Il contesto dell’episodio

L’episodio avvenuto a Rimini si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo svolte quotidianamente dalle forze dell’ordine nei confronti dei reati contro il patrimonio, come furti e rapine, che spesso coinvolgono esercizi commerciali e supermercati.

IPA