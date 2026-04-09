Rimpasto escluso da Giorgia Meloni, la versione della premier sul "passo indietro" di Delmastro e Santanchè

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giorgia Meloni tira dritto. La premier, nell’informativa alla Camera dei Deputati di giovedì 9 aprile, ha ribadito non ci sarà alcun “rimpasto“, spiegando i “passi indietro” post referendum dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e dell’ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè: li ha chiesti per “anteporre l’interesse della nazione a quello di partito”.

Nessun rimpasto di Governo

Dopo qualche scossone, il Governo ha ritrovato la sua stabilità.

Lo ha affemato Giorgia Meloni in Aula alla Camera, sottolineando che non ci saranno “dimissioni, né rimpasto”, perché “non servono nuove linee programmatiche” dal momento che “sono da sempre scritte nel programma di Governo” e “governeremo per 5 anni come ci siamo impegnati a fare“. Quindi, escluso ufficialmente anche lo scenario del voto anticipato dopo la sconfitta al referendum sulla Giustizia.

IPA

La premier ha sottolineato di leggere “ormai da settimane bizzarre ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario”, ma “il Governo non si è mai fermato e da giorni lavora, come si è visto, per scongiurare le conseguenze della crisi internazionale e per mettere a terra altri provvedimenti”.

La leader di Fratelli d’Italia ha aggiunto che il rimpasto non è necessario perché, “con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il Governo che ha restituito all’Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati”.

Perché Delmastro e Santanchè sono usciti dall’Esecutivo

Allontanando l’ipotesi del rimpasto, Meloni ha però anche spiegato la logica dietro ai “passi indietro” chiesti ad Andrea Delmastro e Daniela Santanchè, figure di spicco in FdI e ormai – rispettivamente, ex sottogretario alla Giustizia e ministra del Turismo.

La premier ha spiegato di aver deciso di sostituirli nonostante avessero “lavorato bene” perché è stato deciso di “anteporre l’interesse della nazione a quello di partito” e perché “non abbiamo tempo da perdere in polemiche infinite e pretestuose, che nulla hanno a che fare con l’azione di Governo, e che finiscono per oscurarla”.

La presidente del Consiglio ha anche dichiarato che non si è trattato di scelte “indolori, a maggior ragione per noi che rimaniamo saldamente garantisti.

L’affondo di Matteo Renzi

Un discorso che non è piaciuto a Matteo Renzi.

L’ex premier, oggi senatore alla guida di Italia Viva, ha definito l’intervento di Giorgia Meloni come “il primo comizio della campagna 2027: non governa il Paese (e si vede dai risultati), ma si diverte a provocare l’opposizione. È una sfida che va raccolta a viso aperto”, ha scritto su X.