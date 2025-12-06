Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini marocchini sono stati rimpatriati per immigrazione irregolare dalla Questura di Agrigento, che ha dato esecuzione al provvedimento di respingimento con accompagnamento immediato alla frontiera. L’operazione, condotta nella giornata di ieri, si inserisce in un più ampio quadro di interventi che, dall’inizio del 2025, hanno portato a 50 rimpatri complessivi.

Operazione condotta dalla Questura di Agrigento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento ha eseguito il provvedimento di respingimento nei confronti di due cittadini di nazionalità marocchina. I soggetti erano sbarcati irregolarmente sull’isola di Lampedusa nei giorni precedenti all’operazione.

Accompagnamento immediato alla frontiera

L’accompagnamento dei cittadini stranieri è stato effettuato mediante un volo diretto verso Casablanca. Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha seguito tutte le procedure previste dalla normativa vigente, assicurando che il trasferimento avvenisse nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Bilancio dei rimpatri nel 2025

Dall’inizio del 2025, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento ha portato a termine 50 rimpatri di cittadini stranieri irregolari. Questo dato conferma l’intensificazione delle attività di controllo e gestione dei flussi migratori irregolari nella provincia.

