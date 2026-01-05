Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile italiana ha coordinato il rientro in Italia delle salme di cinque giovani e il rimpatrio dei feriti coinvolti nel tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. L’operazione, che ha visto impegnate numerose autorità e squadre specializzate, si è svolta tra il 1° e il 4 gennaio 2024, coinvolgendo le città di Milano, Bologna, Genova e Roma. L’intervento si è reso necessario per garantire assistenza ai cittadini italiani colpiti dalla tragedia e per assicurare il coordinamento con le autorità elvetiche.

Il rientro delle vittime dalla Svizzera

Il 5 gennaio, a bordo di un C130 dell’Aeronautica Militare, sono giunte in Italia le salme di cinque dei sei ragazzi italiani che hanno perso la vita nell’incendio divampato all’interno di un locale a Crans-Montana durante la notte di Capodanno. All’aeroporto di Milano Linate erano presenti, oltre ai familiari delle vittime, anche numerose autorità in rappresentanza di enti locali, regioni e dello Stato. Tra queste, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni alle famiglie colpite.

Il trasferimento delle salme è poi proseguito, a cura delle Regioni, verso le città di provenienza delle vittime: Milano, Bologna e Genova. Il feretro diretto a Roma ha invece raggiunto l’aeroporto di Ciampino, sempre a bordo del C130 militare.

Il bilancio dei feriti della tragedia di Capodanno

Il tragico incendio non ha causato solo vittime, ma anche numerosi feriti tra i giovani italiani presenti nel locale. Dei 14 ragazzi italiani feriti, 11 sono stati trasferiti in Italia nei giorni successivi all’incidente, grazie a un intervento coordinato dalla Centrale Remota Operazioni di Soccorso Sanitario (CROSS). Questi giovani stanno ricevendo l’assistenza necessaria presso l’Ospedale Niguarda di Milano, dove sono seguiti da un’équipe multidisciplinare.

Due dei feriti hanno scelto di proseguire le cure in Svizzera, mentre per un altro paziente le condizioni cliniche non hanno ancora consentito il trasferimento in Italia. La gestione dei feriti ha richiesto un’attenta valutazione delle condizioni sanitarie e un costante coordinamento tra le strutture ospedaliere italiane e svizzere.

La risposta della Protezione Civile dopo l’incendio

Il drammatico evento di Crans-Montana ha richiesto l’immediata attivazione del Sistema Nazionale della Protezione Civile. L’obiettivo prioritario è stato garantire la tempestiva assistenza ai cittadini coinvolti, sia italiani che stranieri, e assicurare il necessario coordinamento con le autorità elvetiche.

Subito dopo l’incidente è stato inviato un elicottero della Protezione Civile della Regione Valle d’Aosta, con a bordo personale sanitario e tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, nell’ambito di una collaborazione transfrontaliera.

La Confederazione Svizzera, attraverso il Meccanismo Unionale di Protezione Civile, ha richiesto il supporto italiano. In risposta, è stato tempestivamente firmato lo stato di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che ha permesso di attivare tutte le risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza.

Il piano dell’intervento italiano

L’intervento italiano in Svizzera si è articolato su diverse attività, coordinate da uno specifico team del Dipartimento della Protezione Civile. Tra le principali azioni svolte:

Supporto tecnico-operativo , a cura di squadre specializzate della Regione Piemonte ;

, a cura di squadre specializzate della ; Supporto all’identificazione delle vittime , garantito da medici della Polizia di Stato ;

, garantito da medici della ; Analisi delle condizioni cliniche dei feriti , gestita da un team composto da sanitari della Regione Lombardia (medici, infermieri, psicologi);

, gestita da un team composto da sanitari della (medici, infermieri, psicologi); Invio di numerosi volontari di protezione civile per fornire supporto psicologico ai ragazzi coinvolti, alle loro famiglie e agli operatori impegnati nell’emergenza.

Questa articolata macchina dei soccorsi ha permesso di affrontare una situazione di grande complessità, in cui la collaborazione tra enti italiani e svizzeri si è rivelata fondamentale per garantire la migliore assistenza possibile.

La chiusura della prima fase: bilancio e prospettive

Con il rientro delle salme e il rimpatrio dei feriti si avvia verso la conclusione la prima fase dell’intervento italiano in Svizzera.

Il tragico evento di Crans-Montana ha lasciato un segno profondo nelle comunità di Milano, Bologna, Genova e Roma, città di provenienza delle vittime.

Le testimonianze e il cordoglio delle istituzioni

Nel corso delle operazioni di rimpatrio numerose sono state le testimonianze di cordoglio e vicinanza da parte delle istituzioni locali, regionali e nazionali.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha espresso il dolore di tutto il Paese per la perdita di giovani vite e ha sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale in situazioni di emergenza.

