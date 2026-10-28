Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rimpatriati 28 stranieri nordafricani con un volo charter. L’operazione congiunta, organizzata dalle autorità italiane con il supporto di Frontex, ha riportato le persone nel Paese di origine; quasi tutte avevano precedenti penali o di polizia. Il trasferimento è stato monitorato da un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il rimpatrio dei 28 nordafricani con il supporto di Frontex

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato realizzato dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere insieme all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Frontex. I 28 stranieri sono stati accompagnati a bordo di un volo charter e scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

I precedenti e il caso legato ai disordini

La quasi totalità delle persone rimpatriate aveva precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre che in materia di armi e stupefacenti.

Tra loro c’era un uomo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio dopo i disordini verificatisi a Milano il 18 ottobre. Entrato in Italia dalla frontiera di Crotone quando era minore non accompagnato, era già stato espulso nel giugno 2026 per pericolosità sociale e accompagnato in un Cpr.

Il giudice di pace aveva poi sospeso l’espulsione dopo il ricorso, disponendo la dimissione dell’uomo dalla struttura. Subito dopo, lo straniero aveva presentato domanda di asilo, respinta dalla commissione territoriale competente. A suo carico risultavano precedenti per rapina, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, minaccia, atti persecutori, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

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