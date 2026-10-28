Rimpatriati 28 nordafricani con un volo charter, il caso dell’uomo espulso e poi tornato a chiedere asilo
Un volo charter ha riportato nel Paese d’origine 28 cittadini nordafricani. Quasi tutti avevano precedenti penali o di polizia.
Rimpatriati 28 stranieri nordafricani con un volo charter. L’operazione congiunta, organizzata dalle autorità italiane con il supporto di Frontex, ha riportato le persone nel Paese di origine; quasi tutte avevano precedenti penali o di polizia. Il trasferimento è stato monitorato da un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
- Il rimpatrio dei 28 nordafricani con il supporto di Frontex
- I precedenti e il caso legato ai disordini
Il rimpatrio dei 28 nordafricani con il supporto di Frontex
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato realizzato dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere insieme all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Frontex. I 28 stranieri sono stati accompagnati a bordo di un volo charter e scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della pubblica sicurezza.
I precedenti e il caso legato ai disordini
La quasi totalità delle persone rimpatriate aveva precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre che in materia di armi e stupefacenti.
Tra loro c’era un uomo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio dopo i disordini verificatisi a Milano il 18 ottobre. Entrato in Italia dalla frontiera di Crotone quando era minore non accompagnato, era già stato espulso nel giugno 2026 per pericolosità sociale e accompagnato in un Cpr.
Il giudice di pace aveva poi sospeso l’espulsione dopo il ricorso, disponendo la dimissione dell’uomo dalla struttura. Subito dopo, lo straniero aveva presentato domanda di asilo, respinta dalla commissione territoriale competente. A suo carico risultavano precedenti per rapina, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, minaccia, atti persecutori, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.