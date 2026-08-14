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Un cittadino senegalese di 35 anni è stato raggiunto da un ordine di espulsione dal territorio nazionale, notificato dalla Polizia di Stato di Frosinone su disposizione del Questore. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per il reato di lesioni personali, dovrà lasciare l’Italia entro sette giorni a causa della sua presenza irregolare.

I precedenti e la situazione amministrativa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri il personale della Questura di Frosinone ha notificato un provvedimento formale a un cittadino straniero. L’ordine, emesso dal Questore della Provincia, impone all’uomo di abbandonare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni.

L’uomo, di origine senegalese e di 35 anni, risulta avere precedenti di Polizia per il reato di lesioni personali. Già in passato, precisamente il 13 agosto 2026, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione prefettizio, notificato a causa della sua presenza illegale in Italia.

Le difficoltà nell’esecuzione dell’espulsione

Nonostante la sussistenza dei requisiti legali per procedere all’allontanamento forzato, le autorità non hanno potuto accompagnare il cittadino straniero alla frontiera. La mancata disponibilità di un documento d’identità valido per l’espatrio e l’assenza di un vettore di trasporto idoneo hanno impedito l’esecuzione immediata del rimpatrio.

La decisione del Questore

Constatata l’impossibilità di procedere con il rimpatrio immediato e di trattenere l’uomo presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, il Questore ha ordinato allo straniero di lasciare autonomamente i confini dello Stato entro sette giorni. L’ordine è stato notificato ufficialmente dal personale della Polizia di Stato.

Il contesto a Frosinone

Il caso si inserisce nel quadro delle attività di controllo e gestione della presenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle situazioni di irregolarità e ai soggetti con precedenti per reati come le lesioni personali. Le autorità continuano a monitorare e intervenire nei casi in cui si riscontrino violazioni delle norme sull’immigrazione.

IPA