Rina Bussone a Belve Crime, chi è l'ex compagna di Calderon decisiva nel processo sull'omicidio di Diabolik

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La testimone chiave dell’uccisione di Fabrizio Piscitelli parla per la prima volta in Tv e ricostruisce i fatti dietro l’esecuzione che ha terremotato la mala romana. Rina Bussone, rapinatrice ed ex compagna del sicario Raul Esteban Calderon, ha raccontato in un’intervista a Belve la storia tra criminalità e amore con il presunto killer del narcotrafficante e capo ultrà della curva della Lazio, conosciuto come “Diabolik“.

La testimone dell’omicidio Diabolik

La testimonianza di Bussone ha rappresentato un elemento cruciale nel processo sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma.

Gli elementi forniti dalla collaboratrice di giustizia, infatti, hanno portato alla condanna in primo grado come esecutore materiale del delitto dell’ex compagno Raul Esteban Calderon. Un’esecuzione che, secondo la rapinatrice, sarebbe stata commissionata per circa 100mila euro da Leandro “Leo” Bennato, altro profilo di spicco del narcotraffico nella Capitale.

ANSA

L’intervista a Belve con Francesca Fagnani

Tra gli ospiti di Belve Crime, lo spin-off del programma di Francesca Fagnani, “Buscettina“, come lei stessa si auto definisce, ha ripercorso tutta la vicenda, a partire dalla presunta confessione fatta a lei dall’ex compagno.

“Lei sente la notizia dell’omicidio di Piscitelli ai tg: la prima cosa che pensa?” la domanda della conduttrice. “Hanno colpito…” ha risposto Bussone, riferendosi a Calderon e al presunto mandante “Leo” Bennato.

“Parto per Roma e raggiungo Raul, lui mi porta in camera da letto, abbassa la serranda e mi dice a bassa voce: ho ammazzato Diabolik” la rivelazione.

Durante l’intervista con Francesca Fagnani ha sottolineato come, al termine della sentenza di primo grado, Bussone sia “stata ritenuta credibile solo in parte per alcune discrepanze” nel racconto e per il suo presunto astio nei confronti dell’allora compagno, che avrebbe potuto viziare le sue dichiarazioni.

Osservazione di fronte alla quale la donna ha risposto fermamente di aver “sempre avuto l’appoggio dei magistrati”.

Chi è Rina Bussone

Rapinatrice già nota alla polizia e molto conosciuta negli ambienti della criminalità capitolina, Rina Bussone ha parlato del suo rapporto stretto con la criminalità sin dall’infanzia, passata nel quartiere di Roma di Torre Spaccata.

“Sin da piccola ho avuto una passione per le armi. Io infatti le ho sempre chiamate le mie bambine, le tenevo bene, sempre curate e pulite” ha raccontato.

Proprio una delle sue pistole sarebbe stata usata per uccidere Piscitelli e questa circostanza avrebbe contribuito ad alimentare la furia contro l’ex compagno: “Lo sai hai ammazzato Diabolik con la pistola mia, la 9X21, se me fai passà li guai so’ c***i tua Raul, quando te fai trent’anni lo vedi come stai male…co’ questo addio bello…e fa che nessuno mai me viene a bussà perché dico tutto quello che so” avrebbe detto Bussone in un’intercettazione telefonica riportata da RomaToday.

Nell’intervista a Belve Crime, la donna ha poi rivelato di aver sempre saputo che il vero nome di Raul Calderon fosse Gustavo Alejandro Musumeci. Una doppia identità che sarebbe stata adottata dal 56enne “sempre per una questione di omicidio” in Argentina.