Rincorre il treno già partito alla stazione e scivola, travolto alla stazione di Verona davanti alla fidanzata

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un giovane di 33 anni è morto alla stazione di Verona mentre provava a fermare un treno in corsa. Il ragazzo, un disegnatore di fumetti, ha rincorso il convoglio ma è caduto nei binari venendo travolto dallo stesso mezzo. La scena è avvenuta davanti agli occhi della fidanzata. La coppia stava rientrando a Milano dove lui lavorava in un’azienda di videogiochi.

La rincorsa del treno alla stazione di Verona

Il disegnatore di fumetti era appena sceso ala stazione di Verona da un Frecciarossa proveniente da Venezia. Nel weekend, con la fidanzata, aveva partecipato a un festival musicale a Rivolta, assieme a due amici.

La coppia era partita dopo pranzo e alle 16:43 dovevano prendere il treno per rientrare a Milano, dove lui lavorava per un’azienda che sviluppa videogiochi.

In ritardo, hanno provato a raggiungere il binario di corsa, ma sono arrivati proprio mentre il treno stava chudendo le porte.

Nel tentativo di non perdere la coincidenza, il 33enne ha iniziato a battere sui finestrini del convoglio per attirare l’attenzione e farsi aprire. Il treno però, una volta partito, non si può fermare.

Nel ricorrere il convoglio, il giovane è scivolato dalla banchina sui binari ed è stato travolto dal mezzo.

Chi è la vittima

La vittima si chiama Riccardo Stincone, noto con il soprannome “XDinky”.

Classe 1993 era originario di Cervignano del Friuli e lavorava in un’azienda di sviluppo videogiochi a Milano. Sui suoi profili social pubblicava i disegni che realizzava come fumettista.

Come riporta il Corriere del Veneto, Riccardo era nato a Palmanova, in provincia di Udine. Dopo la scuola si era trasferito a Padova per frequentare l’Università.

Aveva scelto di studiare matematica, ma l’amore per il disegno e i videogiochi lo ha poi spinto dritto alla Big Rock School di Roncade, in provincia di Treviso, dove ha studiato modellazione 3D.

Nel 2019 si è poi spostato a Milano dove ha iniziato a lavorare per la Ubisoft e dove ha conosciuto la sua fidanzata.

Sul posto, al momento dell’incidente, c’era appunto la ragazza che ha assistito alla scena e ha iniziato a urlare e a chiedere aiuto.

La prima a soccorrere il 33enne è stata una dottoressa che si trovava lì per caso, poi sono arrivati gli operatori del 118 che lo hanno trasportato con urgenza all’ospedale di Borgo Trento.

I soccorsi al 33enne

Ricoverato in terapia intensiva, Riccardo Stincone è morto poche ore dopo. Al capezzale sono arrivati i genitori dal Friuli, la sorella e il fratello.

Sono rientrati tutti lunedì sera, mentre il corpo del 33enne rimarrà ancora in città per svolgere alcuni accertamenti. Sulla dinamica dell’incidente indaga la Polfer, coordinata dalla procura. I familiari dovranno attendere il nullaosta prima di poter riportare la salma a Cervignano.

“Ricevuto il segnale di via libera, il convoglio è partito a velocità ridotta – ha fatto sapere in una nota stampa TreNord -. La dinamica dell’accaduto è attualmente al vaglio delle autorità competenti. L’azienda sta garantendo la massima collaborazione”.